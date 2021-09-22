Dolar
8.65
Euro
10.15
Altın
1,774.01
ETH/USDT
2,914.50
BTC/USDT
42,160.00
BIST 100
1,389.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu’nun Ünye ilçesinde Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulunun açılış töreninde konuşuyor. TEKNOFEST İstanbul
logo
Kültür

Muğla'daki Azize Meryem Kilisesi restore edilerek turizme kazandırılacak

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki, 18. yüzyıl sonunda yapıldığı tahmin edilen Azize Meryem Kilisesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edilecek.

Durmuş Genç   | 22.09.2021
Muğla'daki Azize Meryem Kilisesi restore edilerek turizme kazandırılacak

Muğla

Rum Ortodoks kilisesinin özgün haline dönüştürülerek gelecek kuşaklara aktarılması için kamulaştırma çalışmaları tamamlandı.

Kilise kalıntılarını inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yapının geçmişte kardeşçe yaşadıkları hemşehrilerinden kendilerine hatıra olduğunu söyledi.

Azize Meryem Kilisesi'nin 18. yüzyıl sonunda Muğla’da yapıldığını tahmin ettiklerini belirten Gürün, "Kilisenin zaman içerisinde çok çeşitli yapı taşları nakledilmiş, alınmış. Şu an kazılardan sonra ortaya çıkan pek tahmin etmediğimiz yapı özeliklerine sahip bir kilise. Bu da bizi yeniden araştırmaya, incelemeye itiyor." dedi.

Ellerindeki verilere göre Yatağan ilçesindeki kilise kalıntısının önemli ipuçları verdiğine işaret eden Gürün, şunları kaydetti:

"Orayla karşılaştırarak bu yapının durumunu tespit etmeye çalışıyoruz. Rum Ortodoks kilisesi ile temaslarımız var. Maalesef yeterince bilgi aktarımında bulunamasak da onların elinde Anadolu’daki kiliselerle ilgili arşiv olduğunu düşünüyoruz. Buraya da gelip kazıları yerinde inceleyebilir, yardımcı olabilirler. Biz dikkatli ve hassas bir şekilde kazılarımıza devam ediyoruz. Bu kazı hem öğrenme hem keşfetme hem de restorasyonu kapsıyor. Bir süre daha bu çalışmalar devam edecek. Orijinaline yakın bir kiliseyi ziyarete açık hale getirerek bir değerimizi daha şehrimize kazandırmak istiyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Sağlık Bakanı Spahn Kovid-19 salgının ilkbaharda sona ermesini bekliyor
Üçüncü doz aşılamanın sürdüğü İsrail'de 2 ayın en düşük vaka sayısı kaydedildi
İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83,8'e çıktı
Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında bu akşam toplanacak
'Grip ve Kovid-19 aşısı aynı gün yaptırılabilir' önerisi

Benzer haberler

Muğla'daki Azize Meryem Kilisesi restore edilerek turizme kazandırılacak

Muğla'daki Azize Meryem Kilisesi restore edilerek turizme kazandırılacak

Batı Karadeniz'in 'Efes'inde yeni bulgular gün ışığına çıkarılıyor

Bodrum'da mavi tura çıkan işitme engelliler koyları gezdi

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor
Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı Marmaris'te devam ediyor

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı Marmaris'te devam ediyor
Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı Marmaris'te devam ediyor

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı Marmaris'te devam ediyor