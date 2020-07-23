Euro
7.93
Dolar
6.85
BIST 100
119,168.05
Altın
1,879.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Muğla' da inşaat kazısında 2 bin 400 yıllık mezar kalıntıları bulundu

Arkeolog ve müze görevlilerinin eşliğinde açılan 10 mezarda, insan kemikleri ile çok sayıda toprak kap ve kap parçası bulundu.

Volkan Yıldız,Durmuş Genç   | 23.07.2020
Muğla' da inşaat kazısında 2 bin 400 yıllık mezar kalıntıları bulundu Fotoğraf: Volkan Yıldız/AA

Muğla

Muğla’nın Milas ilçesinde bir inşaatın temel kazısında çalışan işçiler, tarihi buluntulara rastladı.

İsmetpaşa Mahallesi Zafer Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında nekropol (Arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge) alanı tespit edilmesi üzerine çalışmalar durduruldu.

Milas Müze Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alınan bölgede iş makinesi yardımıyla kazı çalışması yapıldı.

Müze yetkilileri ve arkeologlar eşliğinde gerçekleşen kazıda, 2 bin 400 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen biri mermer bloklarla kapatılan 10 mezar bulundu. Açılan mezarlarda insan kemiklerinin yanı sıra, çok sayıda toprak kap ve kap parçası bulundu.

Eserler incelenmek üzere Milas Müze Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 146 bini geçti
Dünyada 40 milyon çocuk Kovid-19 nedeniyle okul öncesi eğitimden mahrum kaldı
Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Belçika Kovid-19 ile mücadele tedbirlerini artırıyor
Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 69'a yükseldi

Benzer haberler

Muğla' da inşaat kazısında 2 bin 400 yıllık mezar kalıntıları bulundu

Muğla' da inşaat kazısında 2 bin 400 yıllık mezar kalıntıları bulundu

Ceren Özdemir'in babası Pınar Gültekin'in ailesine taziyelerini iletti

Liman kenti İasos ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor

İztuzu Plajı'nda caretta caretta yuvası rekor sayıya ulaştı

İztuzu Plajı'nda caretta caretta yuvası rekor sayıya ulaştı
Pınar Gültekin cinayeti zanlısının yalanları 'delillerle' çürütüldü

Pınar Gültekin cinayeti zanlısının yalanları 'delillerle' çürütüldü
Muğla'da üniversite öğrencisi kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Muğla'da üniversite öğrencisi kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi