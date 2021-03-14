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Kültür Sanat

Mısır'da 1600 yıl öncesine dayanan Hristiyanlık kültürüne ait kalıntılar bulundu

Mısır'da arkeologlar, başkent Kahire'nin güneybatısında yapımı M.S. 5'inci yüzyıla dayanan, Hristiyan rahiplere ait kalıntıları gün yüzüne çıkardı.

Aydoğan Kalabalık   | 14.03.2021
Mısır'da 1600 yıl öncesine dayanan Hristiyanlık kültürüne ait kalıntılar bulundu

Al Qahirah

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransız ve Norveç arkeoloji ekiplerince Buhayra Vahası'nda bulunan El-Acuze Sarayı'nın güneyindeki Tel bölgesinde kayaların oyularak, bazalt taşı ve kerpiçle inşa edilen tarihi yapıların keşfedildiği aktarıldı.

Bölgede çalışma yürüten arkeoloji ekipleri müdürü Victor Jika, yapıların planlamasını çözmek ve Mısır'da ilk Hristiyan manastır topluluklarının oluşumunu anlamak açısından bu keşfin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Jika yaptığı açıklamada, ekibi tarafından 2020'de kayaya oyulmuş 19 oda ve kendi yapısını koruyan eski bir kilisenin de gün yüzüne çıkarıldığını ifade etti.

Kalıntıların bu bölgedeki manastır yaşamının doğasını yansıttığını vurgulayan Jika, eserlerin duvarların İncil'den dini metinler içeren "sarı mürekkepli yazılar" içerdiğini kaydetti.

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