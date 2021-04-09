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Kültür Sanat

Mimar Sinan, vefatının 433. yılında anıldı

Mimarlık tarihinin mihenk taşı olarak kabul edilen, eserlerindeki ustalık, mühendislik ve ince işçilikle hayranlık uyandırmaya devam eden Mimar Sinan, kabri başında anıldı.

Mehmet Kara   | 09.04.2021
Mimar Sinan, vefatının 433. yılında anıldı

Istanbul

İstanbul Valiliğince Mimar Sinan'ın Süleymaniye'de bulunan kabri başında düzenlenen programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile davetliler katıldı.

İstanbul Müftüsü Maşalı tarafından tüm zamanların en iyi mimarlarından kabul edilen "Koca Sinan" olarak anılan Mimar Sinan için Kur'an-ı Kerim okunan programda, dualar edildi.

Dünyada bilinen 82 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 364 eserde imzası bulunan Mimar Sinan, 9 Nisan 1588'de 98 yaşında İstanbul'da vefat etmişti.


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