Dolar
14.83
Euro
16.31
Altın
1,920.19
ETH/USDT
3,387.60
BTC/USDT
47,394.00
BIST 100
2,188.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'nda konuşuyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılıyor
logo
Kültür

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yayımlandı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hamdi Çelikbaş   | 29.03.2022
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yayımlandı

Ankara

Kararnameye göre, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yeni müze kurabilecek veya kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilecek.

Yapılan düzenleme ile daha önce Teknik Uygulamalar Dairesi Başkanlığının görev alanındaki "başkanlığın envanterindeki tarihi objelerin restorasyon ve konservasyonlarını yapma veya yaptırma ile tarihi objelerin yaşatılmasına ilişkin gerekli önlemleri alma" görevi Restorasyon Dairesi Başkanlığına verildi.

Personel Dairesi Başkanlığının görev alanındaki "genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenleme ve yerine getirme" görevi de Özel Kalem Müdürlüğüne devredildi.

Ayrıca başkanlığa bağlı birimlerde bakım, onarım ve restorasyon işleri ile tarihi fabrikalarda ustalık gerektiren işler için zanaatkar olarak çalıştırılacaklarda, çıraklık, kalfalık ve ustalık belgelerinin aranmasına yönelik şartta da düzenleme yapıldı.

Buna göre, bu şarta uygun çalıştırılacak zanaatkar temin edilememesi halinde, söz konusu işlerde zanaatında ustalaşmış ve temayüz etmiş olmak şartıyla belge aranmaksızın da zanaatkar çalıştırılabilecek.

111 kadro ihdas edildi

Bu arada Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 111 kadro ihdası yapıldı.

Kararnameye göre, 1'i daire başkanı olmak üzere, koruma ve güvenlik amiri (10), müze memuru (24), koruma ve güvenlik görevlisi (60) ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni (16) unvanlarından oluşan toplam 111 kadro ihdası gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghay'da karantina nedeniyle çevrim içi gıda siparişleri aksıyor
Türkiye'de 14 bin 364 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 61 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vakaları üç büyük ilde azaldı
İspanya bundan böyle Kovid-19'a grip muamelesi yapacak
Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina ilan edildi

Benzer haberler

Orman Genel Müdürlüğü 1833 personel istihdam edecek

Orman Genel Müdürlüğü 1833 personel istihdam edecek

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 7 personel alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 7 personel alacak
Tarihi eserler laboratuvarda yeniden hayat buluyor

Tarihi eserler laboratuvarda yeniden hayat buluyor
344 maden sahası ihale edilecek

344 maden sahası ihale edilecek