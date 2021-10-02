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Kültür

Miletos Antik Kenti'ndeki 'Kutsal Mağara' ziyarete açıldı

Aydın'ın Didim ilçesindeki Miletos Antik Kenti'nde tarih içinde varlığı unutulan ancak yeniden yapılan keşfin ardından temizlenerek turizme açılan "Kutsal Mağara" ziyaretçilerini bekliyor.

Ferdi Uzun   | 02.10.2021
Miletos Antik Kenti'ndeki 'Kutsal Mağara' ziyarete açıldı Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Kutsal Mağara"da gazetecilere yaptığı açıklamada, antik kentteki tiyatronun altında bulunan mağaranın varlığının, önünde oluşan bitki örtüsü ve içine girilecek yolun kapanmasından dolayı zaman içinde unutulduğunu söyledi.

Kazı çalışmaları sırasında yapılan keşfin ardından mağarada çalışma yürütüldüğünü anlatan Tuncer, mağarada, geçmişte kutsal olduğuna inanılan suyun bulunduğunun tahmin edildiğini belirtti. Tuncer, bu suya ulaşılamadığını dile getirdi.

Miletos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı, Hamburg Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Christof Berns de doğal oluşum olan mağarada milattan önce 3. yüzyılda kayaların işlendiğini saptadıklarını anlatarak, "Mağara içinde adak objeleri bulduk. O yüzden kutsal bir yer olduğunu düşünmekteyiz." diye konuştu.

Miletos Müze Müdürü Baran Aydın ise mağaraya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kutsal mağara denmesinin sebebi sağlık tanrısı olarak bilinen Asklepios kültüne ilişkin birtakım izlerin bulunması. Heykel parçaları bulunmuş. Tıpkı Bergama Asklepion'da insanları çeşitli hastalıklardan iyileştiren içmeler gibi faydalı bir suyun varlığı düşünülebilir. Belki de o dönemde tiyatronun önü limandı. Belki de gelen gemiciler burada tedavi görüyordu. Bunlar tabii soru işaretleri olsa da elimizdeki bazı tarihi eserler bu yönde kuvvetli ipuçları veriyor."

Antik Yunan medeniyetinin bilimde ilerlemesinde önemli paya sahip olan, felsefe, bilim ve sanatla öne çıkan Miletos, "Filozoflar Şehri" olarak anılıyor. Ünlü filozof Thales'in de yaşadığı kentte 1899'dan bu yana kazı yapılıyor. Miletos, Ege'nin en fazla ziyaretçi çeken ören yerleri arasında bulunuyor.

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