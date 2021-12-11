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Kültür

Mevlana'yı anma törenleri kapsamında Sema Ayini Şerifi icra edildi

Öğretileri ile dünyanın her yerinde ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748'inci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Sema Ayini Şerifi icra edildi.

Abdullah Coşkun   | 11.12.2021
Mevlana'yı anma törenleri kapsamında Sema Ayini Şerifi icra edildi Fotoğraf: Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı

Konya

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin beşinci gününde, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki programda, Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan, Tasavvuf Müziği Konseri verdi. Yerli yabancı birçok katılımcı, Özhan'ı performansından ötürü ayakta alkışladı.

Tasavvuf tarihi araştırmacısı yazar Ömer Tuğrul İnançer'in "Mesnevi Sohbeti" yaptığı program, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca icra edilen "Mevlevi Ayini Şerifi" ile devam etti. 

Mevlana'nın anıldığı törenlerde icra edilen sema ayini, Mevleviliğin temel felsefesini yansıtan önemli sembolleri içeriyor. 

Sema genel olarak, kainatın oluşumunu, insanın alemde dirilişini, Allah'a olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip "insan-ı kamil"e doğru yönelişini ifade ediyor.

Asırlardır Mevlevi dervişlerince icra edilen ayinlerde semazenlerin giydiği kıyafetler de bu felsefenin önemli sembolleri arasında yer alıyor.

Semazenlerin üzerindeki siyah hırka toprağı, beyaz tennure kefeni, başlarındaki sikke ise nefsin mezar taşını temsil ediyor.


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