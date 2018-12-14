Mevlana vefatının 745. yılında törenlerle anılıyor

Fotoğraf: AA/Muhammed Ali Akman

KONYA

"Selam Vakti" temasıyla gerçekleştirilen Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, sekizinci günündeki etkinliklerle devam etti.

Her yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen törenler kapsamında, "Türbeönü Buluşmaları" etkinliğine konuk olan İran Mevlevi Dergahı Musiki Topluluğu konser verdi.

Solistliğini Muhammed Azami'nin yaptığı topluluğun Farsça seslendirdiği eserlere, törenler için Konya'da bulunan çok sayıda İranlı turistin yanı sıra yerli ve yabancı turistler de ilgi gösterdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da Mevlana Meydanı'nda konser verdi. Turistlerin yanı sıra çok sayıda Konyalı da mehter takımının konserini dinledi.

Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleri, konferanslar, tiyatro, söyleşi ve şiir dinletileri gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Törenler boyunca Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda her akşam saat 20.00'de başlayan programda, solistliğini Ahmet Özhan'ın yaptığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, eserlerini dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

Ömer Tuğrul İnançer'in Mesnevi sohbetinin ardından, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca sema ayin-i şerifi icra ediliyor.

Muhabir: Muhammed Ali Akman