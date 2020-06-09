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Kültür Sanat

Mevlana Müzesi uzun aradan sonra yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor

Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 74 gün kapalı kaldıktan sonra tekrar ziyarete açılan Mevlana Müzesi, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Engin Özekinci   | 09.06.2020
Mevlana Müzesi uzun aradan sonra yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor Fotoğraf: Engin Özekinci/AA

Konya

Her yıl Mevlana'nın "Ne olursan ol yine gel" çağrısına uyarak dünyanın dört bir yanından turistlerin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi; tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındırıyor.

Geçen yıl 3 milyon 464 bin kişiyle son 10 yıldaki en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşarak kendi rekorunu kıran Mevlana Müzesi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tüm müze ve ören yerlerinin kapalı tutulmasının ardından 1 Haziran'da yeniden ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Ziyarete gelenlerden Ahmet Furkan Özyakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere'de öğrenci olduğunu söyledi.

Yakınlarını ziyaret etmek için Konya'ya geldiğini dile getiren Özyakar, "Gelmişken de Mevlana Müzesi'ni görmek istedim. Uzun bir sürenin ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret etmek gerçekten güzel bir duygu. Hem müzeyi ziyaret edelim hem de duamızı edelim istedik." diye konuştu.

Öte yandan müze girişinde ateşi ölçülen ziyaretçiler, maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılıyor.

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