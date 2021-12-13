Mevlana 748. vuslat yıl dönümünde anılıyor
Tasavvufi öğretileriyle dünyanın her yerinde büyük ilgi uyandıran düşünce adamı ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 748. yılında anılıyor.
Konya
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin yedinci gününde, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Duhan suresinin okunduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan, Tasavvuf Müziği Konseri verdi. Yerli yabancı birçok katılımcı, Özhan'ı performansından dolayı alkışladı.
Tasavvuf tarihi araştırmacısı yazar Ömer Tuğrul İnançer'in "Mesnevi Sohbeti" yaptığı programda, Na'than Ali Kalaycı'nın Buhurizade Mustafa Efendi'nin rast makamında bestelediği na't-ı şerif, ayakta ve sazsız olarak icra edildi.
Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca icra edilen "Mevlevi Ayini Şerifi" ile sona erdi.
Meali-yi Sema icra edildi
Törenler kapsamında İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde Meali-yi Sema icra edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu İrfan, Tasavvuf ve Meydan Meşkleri bölümünün düzenlediği program, Postnişin M. Fatih Çıtlak'ın "Sema" ritüellerini ve anlamlarını anlatmasıyla başladı.
Anlatımın ardından Abdülbaki Nasır Dede'nin, Acembuselik Mevlevi Ayini Şerifi icra edildi.
Mevlevi Ayini Şerifi esnasında ayinin her bir selamının ve aşamalarının sembolik anlamları anlatılarak, sema mukabelesi yapıldı.
Mevlana'nın anıldığı törenlerde icra edilen sema ayini, Mevleviliğin temel felsefesini yansıtan önemli sembolleri içerirken, sema genel olarak, kainatın oluşumunu, insanın alemde dirilişini, Allah'a olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip "İnsan-ı Kamil'e doğru yönelişini ifade ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.