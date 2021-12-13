Dolar
13.83
Euro
15.60
Altın
1,786.25
ETH/USDT
3,793.00
BTC/USDT
46,820.00
BIST 100
2,101.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Mevlana 748. vuslat yıl dönümünde anılıyor

Tasavvufi öğretileriyle dünyanın her yerinde büyük ilgi uyandıran düşünce adamı ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 748. yılında anılıyor.

Serhat Çetinkaya   | 13.12.2021
Mevlana 748. vuslat yıl dönümünde anılıyor Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin yedinci gününde, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Duhan suresinin okunduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan, Tasavvuf Müziği Konseri verdi. Yerli yabancı birçok katılımcı, Özhan'ı performansından dolayı alkışladı.

Tasavvuf tarihi araştırmacısı yazar Ömer Tuğrul İnançer'in "Mesnevi Sohbeti" yaptığı programda, Na'than Ali Kalaycı'nın Buhurizade Mustafa Efendi'nin rast makamında bestelediği na't-ı şerif, ayakta ve sazsız olarak icra edildi.

Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca icra edilen "Mevlevi Ayini Şerifi" ile sona erdi.

Meali-yi Sema icra edildi

Törenler kapsamında İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde Meali-yi Sema icra edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu İrfan, Tasavvuf ve Meydan Meşkleri bölümünün düzenlediği program, Postnişin M. Fatih Çıtlak'ın "Sema" ritüellerini ve anlamlarını anlatmasıyla başladı.

Anlatımın ardından Abdülbaki Nasır Dede'nin, Acembuselik Mevlevi Ayini Şerifi icra edildi.

Mevlevi Ayini Şerifi esnasında ayinin her bir selamının ve aşamalarının sembolik anlamları anlatılarak, sema mukabelesi yapıldı.

Mevlana'nın anıldığı törenlerde icra edilen sema ayini, Mevleviliğin temel felsefesini yansıtan önemli sembolleri içerirken, sema genel olarak, kainatın oluşumunu, insanın alemde dirilişini, Allah'a olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip "İnsan-ı Kamil'e doğru yönelişini ifade ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'liler Omicron varyantına karşı endişelerinin artmasına rağmen yeterli önlem almıyor
İngiltere Premier Lig'de 1 haftada 42 koronavirüs vakası tespit edildi
Türkiye'de 18 bin 796 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi
Kuzey İrlanda'da aşı pasaportu uygulaması yürürlüğe girdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 797 bin 348'e çıktı

Benzer haberler

Mevlana 748. vuslat yıl dönümünde anılıyor

Mevlana 748. vuslat yıl dönümünde anılıyor

Dördüncü kuşak keçe ustası, sanatını eğitimle geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor

Yazı adada geçiren koyunlar salla kırsal mahalleye getirildi

Mevlana'yı anma törenleri kapsamında Sema Ayini Şerifi icra edildi

Mevlana'yı anma törenleri kapsamında Sema Ayini Şerifi icra edildi
Gündüz tespih taneleriyle akşam sema gösterisiyle Allah'ı zikrediyor

Gündüz tespih taneleriyle akşam sema gösterisiyle Allah'ı zikrediyor
Semazenlerin ritüelleri 'Allah'a yolculuğu' anlatıyor

Semazenlerin ritüelleri 'Allah'a yolculuğu' anlatıyor