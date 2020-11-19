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Kültür Sanat

Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Yerelden Evrensele'nin prömiyerini sahneledi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), opera ve bale sanatçılarının birlikte hazırladığı "Yerelden Evrensele" eserini ilk kez seyircisiyle buluşturdu.

Mustafa Ünal Uysal   | 19.11.2020
Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Yerelden Evrensele'nin prömiyerini sahneledi Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen anlatımlı konserin prömiyerinde, dünyaca ünlü Wolfgang Amadeus Mozart, Ahmet Adnan Saygun, Ludwig Van Beethoven ve Neşet Ertaş'ın eserleri seslendirildi.

Konserin orkestra şefliğini Murat Cem Orhan, rejisörlüğünü Volkan Ersoy, rejisör yardımcılığını MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Vekili Serbülent Biçer üstlendi.

MDOB sanatçıları Saliha Aktaş, Nihan Çetin Aydın, Bülent Bezdüz, Faik Mansuroğlu ve Hasan Berk'in solist olarak sahne aldığı konserde çeşitli türkü ve aryalar seslendirildi.

Konserde MDOB orkestrası ve korosu ile opera ve bale sanatçıları da sahneye çıktı.

Sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni yapılan programda, hijyen ve maske koşullarına dikkat edildi.

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