Dolar
14.64
Euro
16.25
Altın
1,910.69
ETH/USDT
3,447.20
BTC/USDT
47,902.00
BIST 100
2,206.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Müzikal Renkler' konseri verecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Müzikal Renkler" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Serkan Avci   | 29.03.2022
Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Müzikal Renkler' konseri verecek Kaynak: Mersin Devlet Opera ve Balesi

Mersin

Mersin Devlet Opera ve Balesinden (MDOB yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Perşembe saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak konserin anlatıcılığını Ayşin Alev Lal üstlenecek.

Caz, blues, klasik pop ve tango türlerinde birçok örneğin seslendirileceği konserde, Serin Saybaşılı, Gülden Vurandemir, Pınar Duygu Çınar, Mehmet Erkoç ve Ragıp Ufuk Kasar, solist sanatçı olarak sahne alacak.

Sanatçılara, piyanoda Rufina Usmanova, trompette Artyom Kuzmin, saksafonda Bilal Güncan, bas gitarda Burcu Günemre Örki, davulda ise İlhan Alper Kılıç eşlik edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 978 bine yaklaştı
Kovid-19 hastalarında ani gelişen görme kayıplarıyla ilgili çalışma tıp literatüründe
Şanghay'da karantina nedeniyle çevrim içi gıda siparişleri aksıyor
Türkiye'de 14 bin 364 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 61 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vakaları üç büyük ilde azaldı

Benzer haberler

Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Müzikal Renkler' konseri verecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Müzikal Renkler' konseri verecek

TSM konserine hazırlanan uluslararası lisenin öğrencilerinden nağmeler

Rusya'nın saldırıları Lviv’de konserlerle protesto edildi