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Kültür Sanat

'Mavzer' 8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında gösterildi

Fatih Özcan'ın yazıp yönettiği ilk uzun metraj film, Beyoğlu Sineması'nda sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Musa Alcan   | 25.10.2020
'Mavzer' 8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında gösterildi

İstanbul

Bu yıl sinemaseverlerle 8. kez buluşan Boğaziçi Film Festivali kapsamında, film gösterimleri ve özel etkinlikler devam ediyor.

"#HerŞeyeRağmen" sloganıyla ödüllü yapımları sinemaseverlerle buluşturan festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında gerçekleştiriliyor.

Fatih Özcan'ın yazıp yönettiği ilk uzun metraj film "Mavzer"in gösterimi, festivalin üçüncü gününde film ekibinin katılımıyla Beyoğlu Sineması'nda yapıldı.

Özcan, gösterimin ardından Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç ve seyircilerin sorularını yanıtladı.

Filmde yurt dışından profesyonel bir ekiple birlikte getirilen kurtların da rol aldığını aktaran Özcan, insanların hırs sebebiyle başka birini yok etme isteğini iyi sembolize ettiği için hikayede kurtlara yer verdiğini söyledi.

Eksi 15 dereceye varan soğuk havada çekim yapıldı

Özcan, yazdığı başka hikayeler arasından "Mavzer"in filmini çekmeye kurtlarla çalışılabileceğini öğrendikten sonra karar verdiğini dile getirdi.

Daha önce birçok dizinin senaryosunda imzası bulunan Özcan, "(Filmde) Seyirciye bir şey göstereceksiniz ama gösterdiğiniz şey, anlattığınızın çok daha ötesinde şeyler vadedecek. İnsanı daha derine, filmin evrenine çeken çok daha başka bir dünyayı vadedecek. 'Film ne vadediyor?' kısmını metin olarak buluyor olmak en zor tarafı. Dizinin öyle bir kaygısı yoktur." dedi.

Özcan, hiçbir canlıya zarar vermedikleri çekimleri, eksi 15 derecelere varan soğuk havada ve yüksek rakımlı bölgelerde zor şartlar altında gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle TRT'nin ortak yapımcılığında çekilen "Mavzer"in oyuncu kadrosunda Serhat Kılıç, Ozan Çelik, Seda Türkmen, Burçak Dilekli ve Ahmet Aydın yer alıyor.

Yapımcılığını Enes Erbay, görüntü yönetmenliğini Orçun Özkılınç'ın üstlendiği film, koyunlarını kurtlardan korumak için bir mavzer satın almaya çalışan Veysi'nin, bir yandan kardeşiyle yaşadığı mücadeleyi konu ediniyor.

8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında yarın Beyoğlu Sineması'nda "Zana", "Kodokushi", "Gelincik", "Gölgeler İçinde", Kadıköy Sineması'nda ise "Güzel Günler Bizi Bekler", "Sadece Farklı", "Koku", "Kurye" filmleri izlenebilecek.

30 Ekim'de sona erecek festivalin ayrıntılı programına "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.

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