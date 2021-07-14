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Kültür

Masalsı yolculuğun simgesi Doğu Ekspresi seferlerinin yeniden başlaması Kars esnafını mutlu etti

Hüseyin Demirci   | 14.07.2021
Masalsı yolculuğun simgesi Doğu Ekspresi seferlerinin yeniden başlaması Kars esnafını mutlu etti

Kars

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından biri olan Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi treninin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen seferlerinin yeniden başlaması Karslı esnafı da mutlu etti.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde uzun süre ara verilen seferleri Ankara'dan önceki gün, Kars'tan ise dün başlayan Doğu Ekspresi'nin Kars-Ankara arasındaki karşılıklı seferleri sürüyor.

Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan, yolcularına her mevsim masalsı bir yolculuk sunan Doğu Ekspresi treninin, seferlerine yeniden başlaması Kars'ta hizmet veren başta peynir ve bal üreticileri olmak üzere esnafın memnuniyetini sağladı.

Yöreye gelecek yerli ve yabancı turistler sayesinde gelirlerinin artmasını bekleyen esnaf, yöreye özgü olan gravyer peyniri, kaşar, bal ve süt ürünlerini iş yerlerindeki reyonlarına koyarak müşterilerini beklemeye başladı.

Sarıkamış ilçesinde hizmet veren esnaf Yunus Arslan, AA muhabirine, tren seferlerinin yeniden başlamasının piyasada hareket ve heyecan yarattığını söyledi.

Arslan, Doğu Ekspresi seferlerinin bir buçuk yıldır yapılmadığını belirterek, "Seferler yeniden başladı, bu bizi sevindirdi, seferlerin başlamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Buraya yabancı ve yerli turistlerimiz geliyor. Biz burada ürünlerimizi tattırıyoruz, tanıtıyoruz ve satıyoruz. Kaşarımız, balımız, tereyağımız var buraya özgü ürünlerimiz var. Süt ürünlerimiz olsun, yerli otlarımız olsun bunlar hep bize ait. Satıcılar olarak tatlı bir heyecan içindeyiz." diye konuştu.

Esnaf Poyraz Arslan ise Kovid-19 sürecinin herkesi etkilediğini ifade ederek, "Doğu Ekspresi'nin gelmesi tüm esnafımızı mutlu etti, çünkü geçen senelere göre bu sene az satışımız oldu. Ama şu an yeni gruplar geliyor, bu da bizi bayağı bir mutlu edecek. Halk olarak da hepimiz turistleri yöremize bekliyoruz." dedi.

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