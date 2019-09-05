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Kültür Sanat

Manisa'da Helenistik ve Roma dönemi tapınağı bulundu

Thyateira Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tapınak ortaya çıkarıldı.

Ahmet Bayram   | 05.09.2019
Manisa'da Helenistik ve Roma dönemi tapınağı bulundu

Manisa

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Thyateira Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tapınak bulundu.

Akhisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, antik kentte 8 yıl önce ilçe belediyesi öncülüğünden başlayan arkeolojik kazılar sürüyor.

Kazıların bu yılki etabının gerçekleştirildiği "Hastane Höyüğü"nde Helenistik ve Roma dönemine ait tapınak gün yüzüne çıkarıldı. Dikdörtgen planlı, yaklaşık 500 metrekarelik tapınağın İyon mimarisinin izlerini taşıdığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kazı başkanı ve Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Akdeniz, buldukların tapınağın Hastane Höyüğü'nün zirvesini kapladığını belirterek, "Höyüğün bir dönem mezarlık alanı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Açığa çıkarılan mezarlarda tapınağa ait parçalarla birlikte az sayıda Orta Bizans mimari ve plastik parçaları da kullanılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Akdeniz, elde edilen bulguların höyüğün zirvesinde yaşama dair kanıtlar olduğunu aktararak, "Höyükte bulunan çok sayıda taş ve mermer mimari parça ile plastik eser incelendiğinde, ortaya çıkan eser milattan sonra 10. yüzyıla ait bir dini yapının varlığına işaret etmektedir. Ancak bu yerleşimin çok uzun süreli olmadığı anlaşılmaktadır." bilgisini paylaştı.

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