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Kültür

Manavgat'taki orman yangınlarında zarar gören ağaçlar sanat eserine dönüştürülecek

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında zarar gören ağaçlar, sanat eserine dönüştürülerek sergilenecek.

Ayşe Yıldız   | 19.04.2022
Manavgat'taki orman yangınlarında zarar gören ağaçlar sanat eserine dönüştürülecek

Antalya

Büyükşehir Belediyesinin hurdaya çıkan atık malzemelerinin ve Manavgat'taki orman yangınlarında yanan ve zarar gören ağaçların öğrenciler tarafından sanat eserine dönüştürülmesi için Akdeniz Üniversitesi ile çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Atıktan Sanata Heykel Yapım Projesi" ve "Yanan Ağaçların Sesiyiz Projesi" için iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, yanan ve zarar gören ağaçlar ile Büyükşehir Belediyesince hurdaya çıkarılan atık malzemeleri sanat eserine dönüştürecek.

Eserler, Karaalioğlu Parkı'ndaki Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde sergilenecek.

Başkan Böcek, yaptığı açıklamada, merkezde çocuklar başta olmak üzere tüm yerli ve yabancı ziyaretçilere yönelik çevre eğitimi ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütüleceğini bildirdi.

Yangında zarar gören ve yanan ağaçları Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünün desteğiyle Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine teslim ettiklerini belirten Böcek, "Bu projeyle içimizi yakan orman yangını sonrası zarar gören ağaçları sanat eserine dönüştürerek orman yangınlarına dikkati çekeceğiz." ifadesini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Özkan da çevre bilinci, daha yaşanabilir bir dünyaya olan inançla bir araya geldiklerini, farkındalık çalışmalarında sanatın gücüne inandıklarını kaydetti.

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