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Kültür

Malatya'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yaldızlı kitap ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Orhan Yoldaş   | 03.09.2021
Malatya'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yaldızlı kitap ele geçirildi

Malatya


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması neticesinde, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçelerinde 4 kişinin elinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşıldı.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen deri kaplama altın yaldızlı kitap ile 36x32 santimetre ebadında Roma sütunu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

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