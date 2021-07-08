Euro
10.31
Dolar
8.69
BIST 100
1,378.01
Altın
1,816.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile Helsinki’de ortak basın toplantısı düzenliyor AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, parti genel merkezinde gerçekleştirildi
logo
Kültür

Magnesia Antik Kenti'ndeki kazılarda hedef toprak altındaki Zeus tapınağı

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı.

Gökhan Düzyol   | 08.07.2021
Magnesia Antik Kenti'ndeki kazılarda hedef toprak altındaki Zeus tapınağı Fotoğraf: Ferdi Uzun / AA

Aydın

Magnesia Antik Kenti'ndeki kazılarda hedef toprak altındaki Zeus tapınağı

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )

Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, bu yıl çalışmaların Artemis kutsal alanının batısındaki Agora'da yapılacağını ifade etti.

Agora'nın antik dönemlerinde pazar yeri olarak adlandırıldığını dile getiren Kökdemir, "Magnesia'daki Agora ise pazar yerinden öte dini yönü olan bir yer. Buranın içerisinde Anadolu Helenistik döneminin en önemli tapınaklarından birisi olan Zeus tapınağı bulunuyor. Tapınak toprak altında Agora'nın içerisinde duruyor. Eğer bu yıl başarabilirsek, tapınağa doğru çalışmalarımızı yapacağız." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de Magnesia Antik Kenti'nin Aydın'ın en kıymetli kültür değerlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Alanda bulunan stadyumun büyüklüğüyle dünyada beşinci sırada olduğunu anımsatan Tuncer, "Biz burada muazzam bir potansiyel görüyoruz. Kazı başkanlığımız, müze müdürlüğümüz ve Germencik Belediyesi ile güç birliği içinde görselliği yükseltecek antik kentin kazı çalışmalarını hızlandırıp bir an önce turizmde maksimum seviyeye getirmek niyetindeyiz." dedi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ise antik kentte uzun süredir emek harcandığını kaydetti.

Magnesia Antik Kenti'ni turizme kazandırmak istediklerini anlatan Öndeş, "Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile çok güzel bir uyum sağlandı. En kısa sürede burayı yerli ve yabancı turizme kazandırırsak Germencik'in önemli bir yanını ortaya çıkarmış olacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarında rekor artış kaydedildi
Yeni bir araştırma, aşılananlarda en yaygın görülen Kovid-19 semptomlarını ortaya koydu
Dünya genelinde 3 milyar 290 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Almanya’da Delta varyantı baskın tür oldu
Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle OHAL uygulanacak

Benzer haberler

Magnesia Antik Kenti'ndeki kazılarda hedef toprak altındaki Zeus tapınağı

Magnesia Antik Kenti'ndeki kazılarda hedef toprak altındaki Zeus tapınağı

Turistler tatilde 'her şey dahil' sisteminden vazgeçmiyor

Antalya'ya gelen turist sayısı 1,5 milyonu aştı

'Mezopotamya'nın incisi' Mardin kültür ve inanç turizminin merkezi olmayı hedefliyor

'Mezopotamya'nın incisi' Mardin kültür ve inanç turizminin merkezi olmayı hedefliyor
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yabancı turistlerde negatif test sonucu veya en az 2 aşı şartı aranıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yabancı turistlerde negatif test sonucu veya en az 2 aşı şartı aranıyor
Güneydoğu 'Mezopotamya' markasıyla turizmin gözdesi olmaya hazırlanıyor

Güneydoğu 'Mezopotamya' markasıyla turizmin gözdesi olmaya hazırlanıyor