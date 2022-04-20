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Kültür

Macaristan'da "Anadolu'nun Renkleri" fotoğraf sergisi açıldı

Fotoğraf sanatçısı Mustafa Yılmaz'ın "Anadolu'nun Renkleri" isimli fotoğraf sergisi, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) açıldı.

Mehmet Yılmaz   | 20.04.2022
Macaristan'da "Anadolu'nun Renkleri" fotoğraf sergisi açıldı

Budapeşte

Bu yıl altıncısı düzenlenen Budapeşte Fotoğraf Festivali kapsamında, Budapeşte YEE'de düzenlenen sergi, festival koordinatörü Kornel Kocsany'nin ve birçok sanatseverin katılımıyla kapılarını açtı.

Kocsany, etkinlikte yaptığı konuşmada, altı yıldır düzenlenen Budapeşte Fotoğraf Festivali'nin amacının, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kültür kuruluşlarıyla yakın bir iş birliği sağlamak olduğunu belirterek, Budapeşte YEE'nin etkinliğe aralıksız katılımından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Festivalin geleneksel, modern, ulusal ve uluslararası fotoğraf sanatını bir araya getirdiğini kaydeden Kocsany, geniş katılımla düzenlenen bu program dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade etti.

Programda, Macar fotoğraf severlerin Türk fotoğraf sanatını inceleme fırsatını bulduğunu belirten Kocsany, "Sergide bulunan eserler Türk fotoğraf anlayışını, sanatsal zenginliğini ve Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtıyor. Sanatçıyı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

2 Mayıs'a kadar devam edecek sergide yaklaşık 35 fotoğraf sergileniyor. Sergi, Anadolu'yu, yurt olarak benimseyen medeniyetlerin izlerini, etkilerini mimari, kıyafetler, yemekler ve en önemlisi de insanların portreleriyle göstermeyi hedefliyor.

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