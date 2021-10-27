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Kültür

Londra'da 21 sanatçıya ait 100'den fazla Türk sanat eseri sanatseverlerle buluştu

İngiltere'nin başkenti Londra'nın önemli modern sanat müzelerinden Saatchi Galeri'de, 21 sanatçıya ait 100'den fazla Türk sanat eserinin tanıtıldığı serginin açılışı yapıldı.

Zuhal Demirci   | 27.10.2021
Londra'da 21 sanatçıya ait 100'den fazla Türk sanat eseri sanatseverlerle buluştu Fotoğraf: Zuhal Demirci - Anadolu Ajansı

İngiltere

Dünyanın dört bir yanından 21 sanatçının eserlerini bir araya getiren ve Renko London'ın organizatörlüğünde hazırlanan "TA London /Turkish Art Week" etkinliği kapsamında düzenlenen sergide ressam, heykeltıraş ve fotoğraf sanatçılarının eserlerine yer verildi.

Serginin açılışına Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Yalçın, burada yaptığı konuşmada, Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) gibi çok sayıda ülkeden 21 çağdaş sanatçıya ait eserin Saatchi Galeri'de Türk ve İngiliz sanatseverlerle buluşturulmasından onur duyduklarını dile getirdi.

Yalçın, İngiltere'de Türk sanatı ve kültürünü tanıtmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"Sanatı içimizde hissettiğimiz bir akşam oldu"

Renko London'ın kurucusu ve çağdaş resim sanatının Türkiye'deki temsilcilerinden Devrim Erbil'in kızı Renk Erbil de serginin baş sanatçısı olan babasının sağlık sorunları nedeniyle açılışa katılamadığını dile getirdi.

Erbil, 21 sanatçının 100'ün üzerinde eserinin sergilendiği etkinliğin açılışına 900'ün üzerinde konuğun katıldığına işaret ederek, "Sanatı içimizde hissettiğimiz bir akşam oldu. Bu nedenle TA London ekibi olarak biz çok mutluyuz." dedi.

Renk Erbil, bu etkinliği her yıl ekim ayında Londra'da düzenlemeyi düşündüklerini belirterek aralıkta da Alaçatı'da sergi açacaklarını söyledi.

Sergide Bahri Genç, Barış Sarıbaş, Başak Cansu Güvenkaya, Cengiz Yatağan, Çiğdem Erbil, Devrim Erbil, Ece Clarke, Emin Çizenel, Esra Meral, Eva Sonaike, Joanna Gilbert, Mehmet Günyeli, Mine Zabcı, Nuri Battal, Renk Erbil, Rina Bakis, Sakit Mammadov, Sina Mirel, Sümer Erek, Yam Karkai ve Yiğit Yazıcı'nın eserlerine yer verildi.

Sanatseverler, Türkiye ve yurtdışından 21 sanatçıya ait eserlerin yer aldığı sergiyi 27-31 Ekim tarihlerinde ziyaret edebilecek.



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