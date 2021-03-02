Euro
8.78
Dolar
7.31
BIST 100
1,523.71
Altın
1,718.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuşuyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşuyor
logo
Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığının sözleşmeli sanatçı alım sınavı 5 Nisan'a ertelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığının sözleşmeli sanatçı alım sınavı, 15 Mart'tan 5 Nisan'a ertelendi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 02.03.2021
Kültür ve Turizm Bakanlığının sözleşmeli sanatçı alım sınavı 5 Nisan'a ertelendi

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ile Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere yapılacak sözleşmeli sanatçı alım sınavının başlangıcının 5 Nisan 2021 tarihine ertelendiği bildirildi.

Sınavın başlangıç tarihinin 15 Mart 2021 olduğu duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
Bakan Soylu: Kontrollü Normalleşme döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor
Yeni normalleşme süreci başladı
Kolombiya, Kovid-19 nedeniyle kapalı kara sınırlarının süresini 1 Haziran'a kadar uzattı

Benzer haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığının sözleşmeli sanatçı alım sınavı 5 Nisan'a ertelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığının sözleşmeli sanatçı alım sınavı 5 Nisan'a ertelendi

Anadolu'dan kaçırılan 412 tarihi eser Türkiye'ye getirildi

Macaristan gümrüğünde yakalanan Anadolu'nun 412 tarihi eseri Türkiye'ye getiriliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından sinema sektörüne 1 milyon 782 bin liralık yeni destek

Kültür ve Turizm Bakanlığından sinema sektörüne 1 milyon 782 bin liralık yeni destek
Köyceğiz'deki tarihi konak aromatik bitkiler atölyesine ev sahipliği yapıyor

Köyceğiz'deki tarihi konak aromatik bitkiler atölyesine ev sahipliği yapıyor