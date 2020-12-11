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Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığından salgınla mücadelede 'Müzik Susmasın' desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yunus Emre Enstitüsü, yeni tip koronavirüs ile mücadele sürecinde, müzisyenleri teşvik etmek amacıyla proje başlattı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 11.12.2020
Kültür ve Turizm Bakanlığından salgınla mücadelede 'Müzik Susmasın' desteği

Ankara

Bakanlığın müzik sektörü çalışanlarına yönelik destek projesi çağrısının başvuru detayları ve başvuru alacak dernek isimleri, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) internet sitesinde yayımlandı.

"Müzik Susmasın" sloganıyla başlatılan proje ile salgın döneminde müzik sektöründe sanatını icra etme ve çalışma imkanı azalan sanatçıların ve sektör çalışanlarının üretim yapmalarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Proje çağrısına göre, haftalık veya günlük yevmiye ücretiyle çalışan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar başta olmak üzere, işini kaybeden veya işleri durma noktasına gelen ses ve enstrüman sanatçıları ile sektör çalışanlarının projeye katkıları karşılığında ödeme yapılarak desteklenmeleri ve aynı zamanda üretilen eserlerin geleceğe aktarılması için dijital bir arşiv oluşturulması sağlanacak.

Projeye başvurular, 16-25 Aralık tarihlerinde alınacak. Proje kapsamında sunulacak kayıt için net 1000 lira olmak üzere, açılması planlanan sonraki çağrı programlarına dahil olunması suretiyle en fazla 3 bin lira destek verilecek.

Projeye başvurmak isteyenlerin 16 Aralık'tan itibaren "www.muziksusmasin.com" adresinde yer alan başvuru formunu doldurması, YEE'nin internet sitesinde de isimleri yayımlanan kendisine referans olacak STK'yi seçmesi ve eserin video kaydını "www.muziksusmasin.com" adresindeki ilgili bölüme en geç 25 Aralık'a kadar yüklemesi gerekiyor.

Başvuru yapmak için STK'lere üye olma şartının bulunmadığı ve projenin hiçbir aşamasında herhangi bir başvuru ücreti ve benzeri ödeme ile masrafın alınmayacağı bildirildi.

Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine ocak ayından itibaren ödemeleri yapılmaya başlanacak projeyle ilgili detaylı bilgiye YEE'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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