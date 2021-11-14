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Kültür

Kültür ve Turizm Bakanlığına 41 sözleşmeli sanatçı alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa'da çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere 41 sözleşmeli sanatçı alınacak.

Orhan Onur Gemici   | 14.11.2021
Kültür ve Turizm Bakanlığına 41 sözleşmeli sanatçı alınacak

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, istihdam edilecek sözleşmeli sanatçılar, 31 Aralık 2022 tarihine kadar görev yapacak.

Bu tarihten sonra durumları uygun olan sanatçılarla ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve Bakanlıkça gerek görülen diğer kriterler yönünden gerçekleştirilecek değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecek.

Çeşitli branşlarda istihdam edilecek sanatçılardan 2'si İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nda, 4'ü İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda, 7'si Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nda, 3'ü Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nda, biri Ankara Devlet Çok Sesli Müzik Korosu'nda, 22'si Devlet Halk Dansları Topluluğu'nda (İstanbul), 2'si İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korusu'nda görev yapacak.

Başvurular, 15-24 Kasım tarihlerinde e-Devlet'te Kültür ve Turizm Bakanlığının Kariyer Kapısı-İşe Alım bölümünden ya da Kariyer Kapısı'nın "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" internet sitesinden yapılabilecek.

Uygulamalı olacak sınavların yeri ve tarihleri başvuru sayısına göre belirlenecek, ardından "www.ktb.gov.tr" ve "guzelsanatlar.ktb.gov.tr" internet sitelerinden ilan edilecek.

Söz konusu alımla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar bölümündeki Kültür ve Turizm Bakanlığının ilanından ulaşılabiliyor.

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