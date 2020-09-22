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Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Lidya Yazıtı'nı Türkiye'ye getiriyor

Lidya dönemine ait yaklaşık 1800 yıllık yazıt kaçırıldığı İtalya'dan bu gece yurda getirilecek.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 22.09.2020
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Lidya Yazıtı'nı Türkiye'ye getiriyor

Ankara

Anadolu uygarlığının eserlerinden "Lidya Yazıtı" ana vatanına getiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ait olduğu topraklardan İtalya'ya kaçırılan Lidya Dönemi'ne ait "Lidya Yazıtı", Bakanlığın yıllar süren titiz takibi sonucunda yurda dönüyor.

Bakanlığın bu gece Türkiye'ye getireceği Lidya Yazıtı, yarın sabah itibarıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne ulaştırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yarın Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleştirilecek törenle, İtalya'dan ülkeye iadesi sağlanan Lidya Yazıtı'nın tanıtımını yapacak.

MS 215-216 yıllarına ait olduğu üzerinde bulunan yazının transkripsiyonundan tespit edilen yazıt, törenin ardından bir süreliğine Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek.



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