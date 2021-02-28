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Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy vefatının 6. yılında Yaşar Kemal'i andı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yazar Yaşar Kemal'in vefatının 6'ıncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 28.02.2021
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy vefatının 6. yılında Yaşar Kemal'i andı

Ankara

Ersoy, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Çukurova'yı, İstanbul'u, Anadolu'yu, insanımızın hikayesini, umutlarını, hayallerini eserlerine ustalıkla işlemiş, uluslararası alanda pek çok başarıya imza atmış edebiyatımızın dev ismi Yaşar Kemal'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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