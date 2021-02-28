Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy vefatının 6. yılında Yaşar Kemal'i andı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yazar Yaşar Kemal'in vefatının 6'ıncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ankara
Ersoy, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Çukurova'yı, İstanbul'u, Anadolu'yu, insanımızın hikayesini, umutlarını, hayallerini eserlerine ustalıkla işlemiş, uluslararası alanda pek çok başarıya imza atmış edebiyatımızın dev ismi Yaşar Kemal'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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Eserleri bugüne dek kırktan fazla dile çevrilen, tiyatro ve sinemaya aktarılan, dünyaca tanınmış, edebiyatımızın dev ismi #YaşarKemal’i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/R7xueGOood— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) February 28, 2021