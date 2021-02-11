Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Şırnak'ta yapılacak çalışmaları paylaştı:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cizre'de, El-Cezeri Bilim ve Teknoloji, arkeoloji, kent ve etnografya müzelerinden oluşan müze kompleksini 2022'de tamamlayacağız. Burası bir müze külliyesi şeklinde hizmet verecek." dedi.
Şırnak
Şırnak'taki temaslarını sürdüren Bakan Ersoy, Valiliğe geçti. Vali Ali Hamza Pehlivan ile görüşen Ersoy, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce Şırnak İl Halk Kütüphanesine tahsis edilen ve Valilik bahçesinde bulunan gezici kütüphane ile Çanakkale tırında incelemelerde bulundu. Ersoy, gezici kütüphane ve Çanakkale tırını gezmeye gelen çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Burada gazetecilere açıklama yapan Ersoy, Şırnak'ta yoğun temaslarda bulunduklarını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kurumlarla başlatılan projeleri ve hayata geçirecekleri çalışmalarla ilgili incelemeler yaptıklarını dile getiren Ersoy, bazı kararlar aldıklarını bildirdi. Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kırmızı Medrese'de yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini ifade ederek şöyle devam etti:
"İnşallah bu yıl sonuna kadar Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Kırmızı Medrese'deki restorasyon çalışmasını tamamlayıp ilgili kurumumuza teslim edecek bu yıl içerisinde. Külliye Camisi'ni de restorasyon çalışmaları bu yıl içinde tamamlanarak tekrar hizmete alacağız."
Şırnak'ta daha önce hasar gören 4 bin 600 metrekarelik alan üzerinde bulunan kütüphane ve kültür merkezini yeniden inşa etme kararı aldıklarını aktaran Ersoy, projelendirme ve ihale aşamasını ağustos ayına kadar hızlı bir şekilde tamamlamayacaklarını, 2022 yılında hizmete açacaklarını anlattı.
"Müze külliyesi şeklinde hizmet verecek"
Ersoy, Cizre'deki kütüphanenin şu anda kirada bulunduğunu, burası ile ilgili de projelerin tamamlandığını ifade ederek şunları söyledi:
"3 bin 500 metrekarelik bir arsamız var. Orada bir kütüphane planlıyoruz. Mart ayında projesi hazır olur, ihalesini de yapıyoruz ve hızlı bir şekilde 2022'de onu da hizmete alacağız. Cizre İçkale'ye de ziyaretimiz oldu. Orada da çok detaylı bir kompleks var biliyorsunuz. Bu kompleks kapsamında bir müze kompleks oluşturuyoruz. Onun da projesi tamamlandı. Mart ayında hızlı bir şekilde ihalesini yapacağız. Cizre'de, El-Cezeri Bilim ve Teknoloji, arkeoloji, kent ve etnografya müzelerinden oluşan müze kompleksini 2022'de tamamlayacağız. Burası bir müze külliyesi şeklinde hizmet verecek."
Mobil Tır Projesi
Bakanlığın Mobil Tır Projesi olduğuna işaret eden Bakan Ersoy, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni herkesin ziyaret etmesi için bütün ilçelere ulaştıracaklarını vurguladı.
Ersoy, bölgeye tahsis ettikleri gezici kütüphaneye de değinerek kütüphanesi olmayan bölgelerde ağırlıklı olarak dolaşacak tırın Türk Dil Kurumunun, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün, Yunus Emre Enstitüsünün ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün kitaplarını vatandaşlarla buluşturduğunu bildirdi.
Yine Bakanlığın Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün küçük çocuklar için yüklediği yapbozları da bu ziyaretler sırasında çocuklara dağıtacaklarını, eksik olan kitapları da bu vesileyle tamamlayacaklarını dile getiren Ersoy, "Genel müdür arkadaşlarım şimdi hemen tırların başına geçsinler, ziyaret etsinler, kitap eksiklerini tamamlayalım." ifadesini kullandı.
Ersoy, Şırnak'ı düzenli olarak ziyaret edeceklerini ve eksiklerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kurumlara ait olanları hızla karara bağlayarak hayata geçireceklerini kaydederek "Açıkçası bu illere pozitif ayrımcılık yaparak, daha hızlı hizmet gitmesini sağlayacağız. Kararını aldığımız yatırımların uygulamasını hep beraber göreceğiz." şeklinde konuştu.
Bakan Ersoy daha sonra Şırnak Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.