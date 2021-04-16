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Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 'İnanç ve Sanat' sergisinin açılışına katıldı

Sergide Ayasofya Vakfiyesi nüshası, tarihi Kur'an-ı Kerimler, Hilye-i Saadet ve hat levhaları ile İbnü'l-Arabi'nin Fütuhatü'l-Mekkiyye'sinin de arasında bulunduğu pek çok kıymetli eser meraklılarıyla buluştu.

Ahmet Esad Şani,Salih Şeref   | 16.04.2021
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 'İnanç ve Sanat' sergisinin açılışına katıldı Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk ve İslam Eserleri Müzesi (TİEM) koleksiyonundan 150 eserin yer aldığı "İnanç ve Sanat" adlı serginin açılışına katıldı.

Sultanahmet'teki müzenin sergi salonunda gerçekleştirilen açılışta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi ve ebru sanatçısı Ahmet Hikmet Barutçugil de hazır bulundu.

TİEM Müdürü Ekrem Aytar'dan eserlere ilişkin bilgi alan Ersoy, sergiyi katılımcılarla birlikte gezdikten sonra basın mensuplarına değerlendirmede bulundu. 

"Çok değerli eserler var"

Bakan Ersoy, serginin "Kur'an-ı Kerim", "Peygamber Efendimiz", "İbadet", "Dua" ve "Medeniyet" konu başlıklarıyla "Şam Evrakı" alt başlığında düzenlendiğini belirterek, "Çok değerli eserler var. Daha önce Topkapı Sarayı envanterinde bulunan bazı eserlerimizi burada sergiliyoruz." dedi.

Hazreti Ali ile Hazreti Osman'a izafe edilen Kur'an-ı Kerimlerin de arasında bulunduğu çeşitli nüshaların sergide yer aldığını aktaran Ersoy, "Çok değerli bir sergi ve temmuz sonuna kadar burada sergilenecek. Ramazan ile çok uygun ve anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Ramazan boyunca herkesin gün içinde gelmesini tavsiye ediyoruz. Sabah 9.30'dan akşam 17.30'a kadar pazartesi günleri hariç, ziyaretçilere açık olacak ve ücretsiz olarak sergilenecek." ifadelerini kullandı.

Sergide 8. yüzyıldan kalma Kur'an-ı Kerim

TİEM koleksiyonundan eserlerin yer aldığı sergide, Ayasofya Vakfiyesi nüshası, tarihi Kur'an-ı Kerimler, Hilye-i Saadet ve hat levhaları ile İbnü'l-Arabi'nin Fütuhatü'l-Mekkiyye'sinin de arasında bulunduğu pek çok kıymetli eser teşhire sunuldu. 

Sergide, 8. yüzyılın sonu ile 9. yüzyılın başlarına tarihlenen parşömen üzerine Kufi hatla yazılan Kur'an-ı Kerim, 1294'e tarihlenen hat sanatının en büyük ustalarından Yakut el- Musta'sımi'ye ait Kur'an-ı Kerim, Seyyid Mahmud Hayrani'nin oğlu Seyyid Ali'nin 13. yüzyıl Selçuklu ağaç işçiliğinin güzel örneklerinden 1907'de çalınan ve halen Danimarka Kopenhag'daki Davids Samling Müzesi'nde sergilenen tabutun sanduka kısmı da görülebilecek.

Çin kağıdı üzerine kurşunlu mürekkeple yazılan ve 1440 yılına tarihlenen Timurlu Dönemi Kur'an-ı Kerim, Osmanlı hat sanatının en güçlü sanatçılarından Şeyh Hamdullah'a ait Kur'an-ı Kerim, Sultan Abdülmecid Efendi'ye ait hat levha ve Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye ait Hilye-i Saadet de sergide meraklılarıyla buluştu.

Öte yandan 15. yüzyıla tarihlenen ve yeni mülklerin ilave edilmesiyle 9 farklı nüshadan oluşan Ayasofya Vakfiyesi'nin bir nüshası, İbnü'l-Arabi'nin Fütuḥatü'l-Mekkiyye olarak anılan ve Konya nüshası olarak da bilinen 1238'de tamamlanmış 37 ciltten meydana gelen mağrip neshiyle özenle yazılmış orijinal nüshası ve diğer değerli eserler de sergide teşhire sunuldu. 

Bir kısmı daha önce kısa süreli olarak sergiye sunulmuş eserlerden oluşan seçkideki 73 eser ilk defa sanatseverlerle buluştu.

Sergi, 30 Temmuz'a kadar ücretsiz gezilebilecek.

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