Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Güvenle gelmeniz için sinema ve tiyatrolarımız hazır. İyi seyirler
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Güvenle gelmeniz için sinema ve tiyatrolarımız hazır. İyi seyirler." ifadesini kullandı.
Ankara
Ersoy, Bakanlığın hazırladığı sinema ve tiyatrolardaki tedbirleri anlatan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Ersoy, "Güvenle gelmeniz için sinema ve tiyatrolarımız hazır. İyi seyirler." ifadesine yer verdi.
Güvenle gelmeniz için sinema ve tiyatrolarımız hazır. İyi seyirler… pic.twitter.com/46T5ot0eHz— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) July 2, 2021
Videoda, sinema ve tiyatrolara maskesiz girişlerin yasak olduğu hatırlatıldı.
Girişlerde temassız ateş ölçümünün yapıldığı belirtilen videoda, el antiseptiklerinin de hem sinema hem de tiyatrolarda kullanıma hazır olduğu aktarıldı.
Ayrıca tüm ortak alan ve salonlarda önlemlerin sıkı bir biçimde uygulandığı belirtildi. Salonlarda herkesin maskeli ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturacağı bildirildi.
Videoda "Tiyatro ve sinema güvenilir. Tiyatro ve sinema iyi gelir." sloganına da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.