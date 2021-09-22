Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Göbeklitepe'yi tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz
Bakan Ersoy, BM bahçesinde sergilenmeye başlanan Göbeklitepe'deki dikilitaşın replikasına ilişkin paylaşımında "Anadolu topraklarının tüm insanlık için önemini ortaya koyan Göbeklitepe'yi tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Birleşmiş Milletler (BM) bahçesinde sergilenmeye başlanan Göbeklitepe'deki dikilitaşın replikasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakanlığımızın girişimleriyle BM Yerleşkesi’nde sergilenen Göbeklitepe’deki P18 sütununun örneğini Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan ile birlikte ziyaret ettik.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) September 22, 2021
Anadolu topraklarının tüm insanlık için önemini ortaya koyan Göbeklitepe’yi tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/ywuCeCLKgg
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle BM Yerleşkesi'nde sergilenmeye başlanan Göbeklitepe'deki P18 sütununun örneğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ziyaret ettiklerini belirtti. Bakan Ersoy, "Anadolu topraklarının tüm insanlık için önemini ortaya koyan Göbeklitepe'yi tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.