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Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Aşık Veysel'i andı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu, vefatının 48. yılında rahmetle yad etti.

Merve Yıldızalp Özmen   | 21.03.2021
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Aşık Veysel'i andı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından, "Dünyayı gönül gözüyle gören, Anadolu'nun yüreği ve sesi olmuş büyük halk ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu'nu vefatının 48. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

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