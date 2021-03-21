Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Aşık Veysel'i andı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu, vefatının 48. yılında rahmetle yad etti.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından, "Dünyayı gönül gözüyle gören, Anadolu'nun yüreği ve sesi olmuş büyük halk ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu'nu vefatının 48. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.