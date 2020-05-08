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Kültür Sanat

'Kudüs'ün Işıkları' belgeselinden dijital prömiyer

YouTube üzerinden yarın dijital prömiyeri gerçekleştirilecek ödüllü belgesel, bir grup Filistinli çocuğun günlük hayatından kesitler sunarak, Kudüs'teki özel bir günün yirmi dört saatini kayıt altına alıyor.

Salih Şeref   | 08.05.2020
'Kudüs'ün Işıkları' belgeselinden dijital prömiyer

İstanbul

Abdülgafur Şahin imzalı "Kudüs'ün Işıkları" belgeseli Türkçe, İngilizce ve Arapça dil seçenekleriyle online erişime açılacak.

İşgal altındaki şehirde bir ramazan gününü anlatan belgeselin, yarın 21.30'da Sarkaç Film'in YouTube kanalında dijital prömiyeri gerçekleştirilecek.

Senaryosunda Melis Şahin, müziklerinde ise Mustafa Biber imzası bulunan filme, Ramazan Bayramı'nın sonuna kadar erişilebilecek.

Film, festival yolculuğu boyunca Boston, Gazze, İstanbul, İzmir, Kazan, Kudüs, Washington'un da aralarında bulunduğu çok sayıda şehirde seyirciyle buluştu.

Dünya prömiyerini geçen yıl ABD'de yapan "Kudüs'ün Işıkları", son olarak Güney Afrika'daki Uluslararası Turizm Film Festivali'nde ikincilik ödülü kazandı.

Film, bir grup Filistinli çocuğun günlük hayatından kesitler sunarak, Kudüs'teki özel bir günün yirmi dört saatini kayıt altına alıyor.

Kadim şehrin dar sokaklarındaki büyük dünya, bir sosyal antropolog, bir fırıncı, bir seyyah ve bir öğretmenin gözünden yansıtılıyor.

Çekimleri 2018 yılında ramazan ayında tamamlanan film, bu ayın Kudüs'teki hayatı nasıl değiştirdiğini, Kudüslülerin bu aya özel hangi gelenekleri yaşattıklarını belgeliyor.


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'Kudüs'ün Işıkları' belgeselinden dijital prömiyer

'Kudüs'ün Işıkları' belgeselinden dijital prömiyer