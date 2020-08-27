Euro
8.67
Dolar
7.34
BIST 100
1,109.33
Altın
1,939.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açıklamalarda bulunuyor
logo
Kültür Sanat

'Kovan' ekim ayında İsviçre'de izleyiciyle buluşacak

Arıcılıkla ilgilenen bir kadının doğa ile mücadelesini işleyen "Kovan" filmi, ekimde İsviçre'de gerçekleşecek Zurich Film Festivali'nde gösterilecek.

Fatih Türkyılmaz   | 27.08.2020
'Kovan' ekim ayında İsviçre'de izleyiciyle buluşacak

İstanbul

Eylem Kaftan'ın yönettiği, başrollerinde Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak ve Burcu Salihoğlu'nun oynadığı yapım, İsviçre'nin prestijli film festivalleri Locarno, Visions du Reel, Fribourg, Bale ve Neuchatel tarafından seçilen filmler arasında yer alarak "Covid-19 Dayanışması" seçkisinde izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen Eylem Kaftan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TRT ortak yapımı filmin, Fribourg Uluslararası Film Festivali'nin ana yarışmasında olduğunu ancak tüm dünyada yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle festivalin iptal olduğunu aktardı.

16. Zurich Film Festivali'nin 24 Eylül'de başlayacağına işaret eden Kaftan, pandemi nedeniyle iptal edilen festivallerde yarışan filmlerden oluşan seçkinin ayrı bir bölümde yarışacağına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Fribourg Film Festivali direktörü Thierry Jobin Kovan'ı seçti. Jobin haberi bana verdiğinde çok mutlu oldum. Bana 'Bir film seçme hakkım vardı. Ben aşık olduğum filmi seçtim.' dedi. Biz de tüm hayatımızı sarsan salgının kontrol altına alındığı İsviçre’de, filmlerin tekrar izleyiciyle buluşmasının sembolü olarak, bu seçkide yer almaktan büyük gurur duyduk. Zurich Film Festivali, Avrupa'nın umut vaaden yönetmenleriyle en başarılı yönetmenlerinin buluştuğu bir festival olmasının yanı sıra önemli sinema eleştirmenleri için de bir çekim merkezi. Ekimde İsviçre izleyicisiyle buluşacağımız için çok mutluyuz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batman'da 250 kişi immün plazma bağışı yaptı
AB Kovid-19 aşısı için alım sözleşmesi imzaladı
Kadınların Kovid-19'a karşı daha dayanıklı olmalarının sebebi T lenfositleri
İran'da Kovid-19 nedeniyle 117 kişi daha hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan 'Kovid-19'da çember daralıyor' uyarısı

Benzer haberler

'Kovan' ekim ayında İsviçre'de izleyiciyle buluşacak

'Kovan' ekim ayında İsviçre'de izleyiciyle buluşacak

Ressam Fikret Mualla'nın hikayesini anlatan 'Renklerde Kaybolan Hayat' izleyiciyle buluşacak

İddialı yapımlar vizyona girmeye başlıyor

Türk sinemasının usta sesi: Toron Karacaoğlu

Türk sinemasının usta sesi: Toron Karacaoğlu
TRT'de 'Belgesel Sinema Kuşağı' başlıyor

TRT'de 'Belgesel Sinema Kuşağı' başlıyor
Usta sanatçı Ayla Algan: Hep komedi oynamak istedim hayatım boyunca, oynayamadım ya!

Usta sanatçı Ayla Algan: Hep komedi oynamak istedim hayatım boyunca, oynayamadım ya!