Dolar
9.69
Euro
11.23
Altın
1,781.31
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,513.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinde hayatını kaybedenler için düzenlenen gıyabi cenaze namazına katılıyor
logo
Kültür

Kızılırmak kenarından topladığı renkli taşları sanat eserine dönüştürüyor

Sivas'ın Hafik ilçesinde emekli marangoz ustası Emrullah Faruk Aydoğan, Kızılırmak kenarından topladığı renkli çakıl taşlarıyla tablolar yapıyor.

Muzaffer Akyüz   | 03.11.2021
Kızılırmak kenarından topladığı renkli taşları sanat eserine dönüştürüyor Fotoğraf: Muzaffer Akyüz - Anadolu Ajansı

Sivas

Çocukken kara kalem çalışmalarına ilgi duyan 58 yaşındaki Aydoğan, bugüne kadar 20'yi aşkın tablo yaptı. Aydoğan, eserlerinin satışından elde ettiği gelirle aile bütçesine de katkı sağlıyor.

Emrullah Faruk Aydoğan, AA muhabirine, resim tutkusunun çocuk yaşta başladığını söyledi.

Son yıllarda topladığı çakıl taşlarını kum haline getirip, kontrplak üzerine tutkalla yapıştırıp resimler ürettiğini anlatan Aydoğan, şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan beri ırmak kenarlarındaki çakıl taşlarına ilgi duyuyordum. Bunlardan bir şeyler yapabilir miyim diye düşündüm. Irmak kenarlarından topladığım taşları eve getiriyorum. Taşları renklerine göre ayırdıktan sonra kırarak iri kum haline getiriyorum. Kontrplağın üzerine tuval bezi yapıştırıp sonra iri kumlarla tabloya dönüştürüyorum."

Aydoğan, genellikle manzara ve portre resimler çalıştığını dile getirerek, talep olması durumunda farklı tablolar da yaptığını ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portrelerini de yaptığını belirten Aydoğan, "Genelde doğa resimleri yapıyorum. Bir tabloyu yaklaşık 15 günde tamamlıyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un işeme güçlüğü ve idrar kaçırmaya yol açtığına ilişkin bulgular araştırılıyor
Aşı karşıtı olarak girdiği Kovid-19 servisinden aşı gönüllüsü olarak çıktı
Gönüllüler yerli aşı TURKOVAC'ı güvenilir buluyor
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı
Günlük aşılama sayısının düşmesi toplumsal bağışıklık hedefinden uzaklaştırıyor

Benzer haberler

Kızılırmak kenarından topladığı renkli taşları sanat eserine dönüştürüyor

Kızılırmak kenarından topladığı renkli taşları sanat eserine dönüştürüyor

Babadan oğula geçen antika tutkusu 54 yıldır sürüyor

Evlerin duvarlarını kadınların yaptığı resimler süslüyor

Sivas'ta mor renkli tescilli patatesin hasadı başladı

Sivas'ta mor renkli tescilli patatesin hasadı başladı
Sivas'ta doğaseverler renk cümbüşü yaşanan Oymadere Yaylası'na hayran kaldı

Sivas'ta doğaseverler renk cümbüşü yaşanan Oymadere Yaylası'na hayran kaldı
Sivas'ta 'Hobbit Evleri'nin de bulunduğu mesire alanında sonbahar güzelliği

Sivas'ta 'Hobbit Evleri'nin de bulunduğu mesire alanında sonbahar güzelliği