Kılıçdaroğlu'ndan, Ahmet Davutoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ankara
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu telefonla aradı.
Davutoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.