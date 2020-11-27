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Kılıçdaroğlu'ndan, Ahmet Davutoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yıldız Aktaş   | 27.11.2020
Kılıçdaroğlu'ndan, Ahmet Davutoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

Ankara

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan  Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu telefonla aradı.

Davutoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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