Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
119,280.87
Altın
1,818.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

'Karadeniz'in Zeugmasında' ziyaretçi hareketliliği

"Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Ahmet Özler   | 20.07.2020
'Karadeniz'in Zeugmasında' ziyaretçi hareketliliği

Karabük

"Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Eskipazar ilçesinin doğusunda bulunan, hayvan ve mitolojik karakterlerin tasvir edildiği mozaikleriyle ünlü antik kent, normalleşme sürecinde yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kazı koordinatörü Karabük Üniversitesi (KBÜ) Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ersin Çelikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hadrianaupolis'te, şimdiye kadar iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi 14 dağınık yapı ortaya çıkarıldığını söyledi.

Kastamonu Müze Müdürlüğü bünyesinde 25 kişilik ekiple antik kentte kazıların devam ettiğini vurgulayan Çelikbaş, şunları söyledi:

"Hadrianaupolis, Anadolu için çok önemli bir noktadadır. Milattan önce 1. yüzyılda başlayan ve günümüze kadar devam eden tarihi süreci gösteren en önemli unsurdur. Turizm açısından önemli bir nokta. Binlerce yerli ve yabancı turist bu alanı ziyaret ediyor. Alana girişler ücretsiz. Gelen misafirlerimizi detaylı bir şekilde bilgilendiriyoruz. Normalleşme süreciyle birlikte alanda yoğunluk yaşanıyor. Her gün onlarca kişi ziyaret edip alan hakkında bilgiler alıyor."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Fas, Libya ve Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları artıyor
Brezilya'da iki bakanda Kovid-19 tespit edildi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 177'ye yükseldi
ABD'de Kovid-19'a karşı trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin görüşmeleri başladı

Benzer haberler

'Karadeniz'in Zeugmasında' ziyaretçi hareketliliği

'Karadeniz'in Zeugmasında' ziyaretçi hareketliliği

'Korumanın başkenti'nde ziyaretçi yoğunluğu

Lavanta ormanı Safranbolu'nun yeni turizm destinasyonu olacak

'İnsanın psikolojisi bozuluyor'

'İnsanın psikolojisi bozuluyor'