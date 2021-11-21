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Kültür

Kapadokya Havalimanı'na gelen Moldovalı turistler karanfille karşılandı

Behçet Alkan   | 21.11.2021
Kapadokya Havalimanı'na gelen Moldovalı turistler karanfille karşılandı

Nevşehir

Moldova'dan 180 turist, direkt uçuşla Nevşehir'e geldi.

Merkezi Nevşehir'de bulunan bir tur şirketinin organizasyonuyla Moldova'nın başkenti Kişinev'den havalanan uçak, Kapadokya Havalimanı'na indi.

Aprona yanaşan uçaktan inen turistler, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler ve görevlilerce karanfillerle karşılandı.

Aşı belgesi kontrolü ve ateş ölçümü sağlık personelince yapılan turistler, pasaport kontrolünün ardından tur otobüsleri ile konaklayacakları tesislere götürüldü.

Mehmet Dinler, gazetecilere, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'ya farklı ülkelerden direkt uçuşlar yapılması için yürütülen çalışmalar kapsamında Moldova'dan turist kafilelerinin gelmeye başladığını belirtti.

Bu ülkeden Kapadokya Havalimanı'na 2022'de daha fazla turistin gelmesi için tanıtım faaliyetlerinin sürdüğünü dile getiren Dinler, "24 Kasım tarihinde de 144 kişilik uçak gelecek ve şimdiden o uçak tamamen doldu. Bizim varlık nedenimiz olan bu topraklara çok şey borçluyuz. Kapadokya için üretmeye devam edeceğiz. Moldova henüz bölgemiz için yeni bir pazar. Üç gün boyunca misafirlerimize bölgeyi en iyi şekilde anlatmaya çalışacağız." dedi.

Moldovalı turistlerden Elia Oltyan da daha önce fotoğraflarını gördüğü turizm merkezlerini ziyaret edebilmek için heyecanlandığını ifade ederek, "Şimdiye kadar sıcak hava balonuyla uçmak bir hayal gibiydi. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Mükemmel bir uçuşla Kapadokya'ya geldik. Umarım hava güzel olur, salı gününe kadar tarihi alanları gezeceğiz." diye konuştu.

Ülkesinden Türkiye'nin önemli turizm merkezi Kapadokya'ya direkt uçuşla gelebilmenin mutluluk verici olduğunu söyleyen Vitali Boudyo ise "Daha önce Antalya'ya gelmiştim ama Kapadokya'ya ilk defa geldim. Aktarmalı uçuşlarla buraya gelmek zor oluyordu. Moldova'dan birçok kişi Kapadokya'ya gelmek istiyor. Direkt uçuşla gruplar gelmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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