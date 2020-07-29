Euro
8.20
Dolar
6.97
BIST 100
1,145.92
Altın
1,956.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat, Yaşam

Kahramanmaraş'ın Kanlıbüvet Kanyonu turkuaz rengiyle ilgi görüyor

Andırın ilçesindeki kanyon, uzun vadisi, buz gibi turkuaz rengindeki suyu, çevresindeki bitki örtüsüyle Doğu Akdeniz'in yeni gözdesi haline geldi.

İsmail Hakkı Demir   | 29.07.2020
Kahramanmaraş'ın Kanlıbüvet Kanyonu turkuaz rengiyle ilgi görüyor

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Kanlıbüvet Kanyonu, turkuaz rengindeki soğuk suyu, çevresindeki bitki örtüsü ve sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenler için uğrak yeri oldu.

Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Emirler Mahallesi'ndeki Kanlıbüvet Kanyonu, hem turkuaz rengiyle hem de çok soğuk suyuyla doğa tutkunlarını cezbediyor.

Yaylalarıyla ünlü Andırın'ın kuzeyinde bulunan kanyon, çam, sedir ve meşe ormanlarıyla doğa tutkunları kadar bölge illerden gelen piknikçiler tarafından da tercih ediliyor. Berrak suyu ve turkuaz rengiyle ilgi gören kanyonda ziyaretçiler botlarla da gezebiliyor.

Kayalardan akan su ve kuş sesinin birbirine karıştığı kanyon, doğaseverlere etkileyici bir atmosfer sunuyor. Yakın zamana kadar çok fazla bilinmeyen kanyon, özellikle son dönemlerde çevre illerden gelen doğa tutkunları sayesinde Doğu Akdeniz'in yeni bir gözde mekanı haline geldi.

Mesire alanı oluyor

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AA muhabirine, Kanlıbüvet Kanyonu'nun bölge illerinin adeta çekim merkezi olduğunu söyledi.

Kanyonun vadinin arasından doğan buz gibi suyu ve yeşilliğiyle insanların uğrak yeri haline geldiğini ifade eden Doğan, "Buradaki su doğal, kirlilik ise yok. Suyun temizliği de insanları cezbediyor. Yeşillikler arasında harika bir yer. Bölge illerinden yoğun ilgi var. Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bir yer. Biz de burasının mesire alanı olması için çalışma başlattık." dedi.

Deniz kentinden ziyaretçi ağırlıyor

Mersin'den gelen Ali Berat Bulut da Kahramanmaraş'taki arkadaşlarının burayı önerdiğini, Mersin'in sıcak havasından kaçarak serinlemek için kanyona geldiğini söyledi.

Doğası, havası ve suyuyla harika bir yer olan kanyonun bakıma ihtiyacının bulunduğunu dile getiren Bulut, "Ben de orman mühendisiyim. Özellikle bu yöreyi görmek istedim. Burası gerçekten bölgede bulunan doğa harikalarından biri. Suyu çok soğuk, havası çok güzel." dedi.

Osmaniye'den gelen Ahmet Haytaoğlu ise suyu ve doğası için arkadaşlarıyla burayı ziyareti tercih ettiğini belirtti.

Yörenin havası ve suyunun serinliğinin kendilerini cezbettiğini dile getiren Haytaoğlu, "Osmaniye'nin çok sıcak olması, biraz serinlemek biraz da tatili değerlendirmek için buraya kaçtık. Buraya daha önce geldik çok beğendik tekrar geldik." diye konuştu.

Kahramanmaraş'tan gelen Veysel Doğru da yaklaşık 4 yıl önce keşfettiği Kanlıbüvet'i özellikle sıcak havalarda ailesiyle serinlemek tercih ettiğini söyledi.

Kanyonun suyu, havası ve kanyonuyla keşfedilmesi gereken yerlerin başında geldiğine dikkati çeken Doğru, "Burası aslında saklı bir cennet. Bu günlerde aşırı kalabalık ancak doğası harika." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kerküklü gençler hastalara oksijen tüpü temin ederek Kovid-19'la mücadeleye destek veriyor
İngiliz hükümeti'nden potansiyel Kovid-19 aşısı için 60 milyon dozluk yeni sipariş
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 828 bini geçti
Koronavirüsün yaz ve kış belirtileri arasında fark yok
'Birçok kişi benden ümidini kesmiş'

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ın Kanlıbüvet Kanyonu turkuaz rengiyle ilgi görüyor

Kahramanmaraş'ın Kanlıbüvet Kanyonu turkuaz rengiyle ilgi görüyor

Afşin lavanta tarlalarıyla turizme kapı aralıyor

Trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 kişiye umut oldu

Denizi olmayan kentten 25 milyon dolarlık balık ihracatı

Denizi olmayan kentten 25 milyon dolarlık balık ihracatı
Doğaseverlerin huzur bulduğu adres: Yavşan Yaylası

Doğaseverlerin huzur bulduğu adres: Yavşan Yaylası
BBP Genel Başkanı Destici: Ermenistan eğer haddini aşarsa tokat yemesi an meselesi

BBP Genel Başkanı Destici: Ermenistan eğer haddini aşarsa tokat yemesi an meselesi