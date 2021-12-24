Kabil Kitap Çarşısı kitapseverlere hizmet etmeye devam ediyor
Kabil'de üniversite öğrencilerinin aradıkları her türlü kitabın adresi Kabil Kitap Çarşısı, ülkede yaşanan siyasi değişikliklere rağmen kitapseverlere hizmet vermeye devam ediyor.
Afganistan
AA muhabirine konuşan Razi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Fatma Kazımi, Taliban yönetiminin Cuyi Şir Mahallesi'ndeki Kabil Kitap Çarşısı'na müdahale etmediğini ve bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.
"Kadınlar baskı altında söylemleri doğru değil"
Kazımi, “Okul kitaplarımı almaya buraya geliyorum. Roman ve Mevlana’nın Mesnevisi gibi şiir kitaplarını da burada bulmak mümkün. İnsan hepsini alıp okumak istiyor.” dedi.
Çarşının açık kütüphaneyi andırdığını dile getiren Kazımi, şunları kaydetti:
"Buranın öyle bir havası var ki sanki bir kütüphaneye girmiş gibi oluyorsunuz. Her yer kitap dolu. İlgim olan kitapları buradan alıp evimde okuyorum. Aradığım tüm kitapları burada bulabiliyorum. Taliban yönetiminin gelmesinden sonra da burada bir değişiklik olmadı. Kadınlar baskı altında diyorlar, bu çok doğru değil. Ben üniversiteye gidiyorum. Öğrenimime devam ediyorum. Bazı sorunlar olabilir ama kadınlar baskı altında söylemleri doğru değil."
Kitap çarşısındaki esnaf rutin işlerini sürdürmeye devam ediyor
Kabil Kitap Çarşısı'ndaki dükkanını babasından devraldığını belirten Endişe, "Kitapçılık işi baba mesleğim. Yaklaşık yarım asırdır kitap basımı ve satımıyla uğraşıyoruz. Kitapçılık, baba mesleğim olduğu için benim için ayrı bir önemi var." dedi.
Kitapçılığın yanı sıra Kabil’de bir özel üniversitede Siyasal Bilimler fakültesinde öğretim görevlisi olan Endişe, "İnsan kitaplarla uğraşarak ilmi ve akademik bir iş yapmış oluyor. Bu yolla insanların yaşama ümidini arttırmak mümkün oluyor. Bu meslek değerli bir iştir." ifadelerini kullandı.
Afganistan'daki ekonomik sorunların diğer sektörlerde olduğu gibi kitapçı esnafını da olumsuz yönde etkilediğini belirten Endişe, "Ülkede meydana gelen değişim sonrasında insanlar şiddetli bir ekonomik krize girdi. Yüksek manevi ihtiyaçlarını gidermek için kitap alma imkanları zayıfladı. Bu durumun düzelmesi ve insanların kültürel faaliyetlerini yerine getirmesi için biraz zamana ihtiyaç var. Biz de ümitle bu işe devam ediyoruz." diye konuştu.
Şehid Rabbani Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı 4’üncü sınıf öğrencisi Muhammed Sabır Sultani de Kabil Kitap Çarşısı'nda ağabeyiyle beraber kitapçı dükkanı çalıştırıyor.
Sahaflığa 10 yıl önce başladığını dile getiren Sultani, "Afganistan’da gençler kitap okuma yerine internette zaman harcıyorlar. Bir sahaf olarak insanlara kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Bugünlerde insanlar az kitap alıyor ama gelecekte daha iyi olacağını ümit ediyorum. İşimiz az ama yine de ben işimden memnunum." dedi.
"En mutlu kitap, bana gelen kitaptır"
Yaklaşık irili ufaklı 100 kitapçı dükkanının bulunduğu çarşıdaki tek mücellit Muhammed Kabilbay, işini kültürel sorumluluk bilinciyle yerine getirdiğini söyledi.
Kabilbay, "Afganistan’da kitap ciltleme sanatının yaklaşık 500 yıllık bir geçmişi vardır. Bilindiğine göre, Timur döneminde sahaflar bugün İran’ın Meşhed kentinden Afganistan’daki Herat’a gelmişler. Burada bir atölye açıp kitapları ciltlemişler. Bu tarihi sanatı devam ettirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Günlük 5 ila 10 kitabı ciltlediğini vurgulayan Kabilbay, şunları kaydetti:
"Sayfalara ayrılmış, yok olmak üzere olan kitapları ciltleyerek sanki onlara hayat veriyorum. En mutlu kitap, bana gelen kitaptır. Parasını ödeseler de ödemeseler de kültür ve tarih varlıklarımızı korumak için yok olmaya yüz tutmuş kitapları ciltleyerek korumaya çalışıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.