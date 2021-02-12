Euro
8.50
Dolar
7.02
BIST 100
1,537.47
Altın
1,820.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programına katılıyor
logo
Kültür Sanat

Jason Statham’ın rol aldığı filmin Antalya'daki çekimleri devam ediyor

Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi "Five Eyes"in çekimleri Antalya'da sürüyor.

Süleyman Elçin   | 12.02.2021
Jason Statham’ın rol aldığı filmin Antalya'daki çekimleri devam ediyor Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Filmin çekimleri, tarihi Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda yapılıyor.

Çekimlerin yapıldığı sokak ve meydanlar trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefini yaz sonuna uzattı
65 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19 aşılarının yapılmasına başlandı
Sağlık çalışanları Kovid-19 aşısıyla kendilerini 'güvende' hissediyor
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
Kovid-19 gıda fiyatlarının istikrarına darbe vuruyor

Benzer haberler

Jason Statham’ın rol aldığı filmin Antalya'daki çekimleri devam ediyor

Jason Statham’ın rol aldığı filmin Antalya'daki çekimleri devam ediyor

Gidemediği Hollywood'dan ödülü kargoyla gelen yönetmenin, yeni filmine bakanlık desteği

2021 Altın Küre Ödülleri için adaylar açıklandı

TRT 2 şubat ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek

TRT 2 şubat ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek