Jason Statham’ın rol aldığı filmin Antalya'daki çekimleri devam ediyor
Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi "Five Eyes"in çekimleri Antalya'da sürüyor.
Antalya
Filmin çekimleri, tarihi Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda yapılıyor.
Çekimlerin yapıldığı sokak ve meydanlar trafiğe kapatıldı.
Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
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