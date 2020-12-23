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Kültür Sanat

İzmir Uluslararası Mizah Festivali’ndeki bir söyleşi iptal edildi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Uluslararası İzmir Mizah Festivali" kapsamındaki "Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah" etkinliğinin iptal edildiğini bildirdi.

Halil Fidan   | 23.12.2020
İzmir Uluslararası Mizah Festivali’ndeki bir söyleşi iptal edildi

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenleneceği duyurulan etkinlik, Türk ve İslam karşıtı olduğu iddia edilen isimleri ağırlayacak olması tepkilere neden oldu.

Bu kapsamda bir vatandaş da Twitter hesabından söz konusu etkinliğin yer aldığı görselle birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İzmir Valisi Köşger'i etiketleyerek, "Sayın İzmir Valim bu rezalete her halde yarın izin vermezsiniz diye düşündüm. Bu İslam düşmanı Peygamber Efendimizin düşmanına konuşmasına asla izin vermeyin Sayın Valim aman." paylaşımında bulundu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kendisinin de etiketlendiği paylaşıma cevap vererek, "Bu toplantı iptal edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu paylaşım çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.

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