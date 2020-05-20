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Kültür Sanat

İtalyan kadın çekilişle Pablo Picasso'nun 1 milyon avroluk tablosunun sahibi oldu

Fransa'da hayır işi için yapılan çekilişte İtalyan bir kadın, İspanyol ressam Pablo Picasso'nun yağlı boya tablosunun kazananı oldu.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 20.05.2020
İtalyan kadın çekilişle Pablo Picasso'nun 1 milyon avroluk tablosunun sahibi oldu

Ankara

Fransa'da hayır işi için yapılan çekilişte İtalyan bir kadın, İspanyol ressam Pablo Picasso'nun yağlı boya tablosunun kazananı oldu.

Picasso'nun, organizatörlerin 1 milyon avro değer biçtiği Nature Morte (Still Life) tablosu için Paris'te Christie's müzayede evinde elektronik çekiliş düzenlendi. Tabloyu kazanan biletin sahibi İtalyan Claudia Borgogno oldu. Çekiliş için her biri 100 avrodan 100'den fazla ülkede 51 bin 140 bilet satılmıştı. Bilet satışından elde edilen kazancın Madagaskar ve Kamerun'daki köylere su götürülmesi için harcanacağı belirtildi.

Organizatörler, İtalya'da aralık ayında başka biri tarafından satın alınan şanslı biletin, görünüşe göre Borgogno'ya hediye edildiğini açıkladı.

Tablonun, milyarder koleksiyoncu David Nahmad tarafından çekiliş için verildiği, Nahmad'a 900 bin avro ödeme yapılacağı ifade edildi.

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