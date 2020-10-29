Euro
9.74
Dolar
8.31
BIST 100
1,126.99
Altın
1,872.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında resmi geçit töreni düzenleniyor
logo
Kültür Sanat

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı anısına kısa film yarışması

Sebilürreşad Derneği tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı anısına "Uluslararası İstiklal Kısa Film Yarışması" düzenlendi. Yarışmanın teması "İstiklal, Özgürlük ve Bağımsızlık" olarak belirlendi.

Fırat Taşdemir   | 29.10.2020
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı anısına kısa film yarışması

Ankara

Sebilürreşad Derneği tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı anısına "Uluslararası İstiklal Kısa Film Yarışması" düzenlendi.

Sebilürreşad Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkısıyla 12 Mart 2021'de kutlanacak İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı için bazı etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda İstiklal Marşı'nın ilk kez yayımlandığı dergi olan Sebilürreşad, Mehmet Akif Ersoy'un marşa yüklediği mana ve ruhun yansımasını 100 yıl sonra kısa film yarışmasıyla sinemaya aktarmak amacıyla bir yarışma düzenledi.

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek ve her yıl devam ettirilmesi planlanan "Uluslararası İstiklal Kısa Film Yarışması"nın ana teması "İstiklal, Özgürlük ve Bağımsızlık" olacak.

Dünyanın dört bir yanından katılımcılar, kendi milletlerinin bağımsızlık, özgürlük ve istiklal mücadelesini de anlatabilecekleri kısa filmlerle yarışmaya katılabilecek.

Yarışma ile toplumsal farkındalığı artırmak, sinema sektörüne başlangıç yapmak isteyen yönetmenleri desteklemek, İstiklal Marşı'nın ruhuna uygun toplumsal ve bireysel bağımsızlık, özgürlük ve hürriyetin önemini sinemanın etkileyici dilinden faydalanarak anlatmak ve bu konuda bir bilinç oluşturmak amaçlanıyor.

Jüri heyetinin kurmaca dalında olacak yarışmaya katılan filmler arasından seçtiği ilk üç esere ödül verilecek. Yarışmada ayrıca, jüri özel mansiyon ve Sebilürreşad Dergisi mansiyon ödülleri dağıtılacak.

Yarışmada birinci olan esere 30 bin TL, ikinci seçilen esere 20 bin TL, üçüncü olan esere de 15 bin TL ödül verilecek. Jüri özel ve Sebilürreşad Dergisi mansiyon ödüllerine layık görülen eserler 5 bin lirayla ödüllendirilecek.

Yarışmada ödül alan her katılımcıya Sebilürreşad Dergisi ve yayınlarından oluşan hediye paketi ve sertifika verilecek.

Katılımcıların 15 Aralık'a kadar www.istiklalkisafilm.com sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 113 oldu
Rusya'da son 24 saatte 17 bin 717 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı
Merkel ülkede yeni alınan Kovid-19 tedbirlerini savundu: Tedbirler uygun gerekli ve orantılı
Kovid-19 inme riskini artırabilir
Obezite hastalarına Kovid-19 uyarısı

Benzer haberler

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı anısına kısa film yarışması

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı anısına kısa film yarışması

Analog fotoğrafçılığı yaşatmak için 'karanlık odada' dijitale direniyor

Ercan Kesal'ın ilk uzun metraj filmi 'Nasipse Adayız' vizyona giriyor

'Gölgeler İçinde' 8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluştu

'Gölgeler İçinde' 8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluştu
'Kodokushi', 'Gelincik' ve 'Koku' 8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında gösterildi

'Kodokushi', 'Gelincik' ve 'Koku' 8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında gösterildi
'Ölü Ekmeği' 8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında gösterildi

'Ölü Ekmeği' 8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında gösterildi