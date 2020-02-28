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Kültür Sanat

İstanbul'daki kültür sanat etkinlikleri İdlib'teki saldırı nedeniyle iptal edildi

İdlib'de görev yapan 33 askerin, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olmasının ardından İstanbul'da planlanan birçok etkinlik iptal edildi.

Hilal Uştuk,Saadet Firdevs Aparı,Aişe Hümeyra Bulovalı   | 28.02.2020
İstanbul'daki kültür sanat etkinlikleri İdlib'teki saldırı nedeniyle iptal edildi

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen tüm kültür sanat etkinliklerinin 3 gün süreyle iptal edildiği bildirildi. Buna göre, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) bugün yapılması beklenen Monica Molina ile yarın yapılacak Gypsy Devils Orchestra konserleri gerçekleşmeyecek.

İBB Şehir Tiyatrolarında bugün, yarın ve 1 Mart'ta oyun sahnelenmeyecek.

Bugün 46'ncısı düzenlenecek Altın Kelebek ödül töreni de iptal oldu.

Yapı Kredi Kültür Sanat'ta bugün yapılacağı planlanan "Yaşar Kemal Anısına" etkinliğinin de iptal edildiği duyuruldu. 

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