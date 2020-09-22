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Kültür Sanat

İstanbul Modern perşembe ve salı günleri ücretsiz ziyaret edilebilecek

İstanbul Modern, Beyoğlu'ndaki geçici mekanının kapılarını, perşembe günleri herkese, salı günleri ise gençlere ücretsiz açacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 22.09.2020
İstanbul Modern perşembe ve salı günleri ücretsiz ziyaret edilebilecek

İstanbul

Toplumsal gelişimin bir parçası olan sanatı ulaşılabilir kılmak amacıyla Borsa İstanbul, Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'in "Sizin Perşembeniz" ve "Genç Salı" projelerine destek oldu.

Sponsorluk kapsamında müze, her perşembe herkese 11.00-17.00 saatleri arasında, salı günleri ise 18-25 yaş arası gençlere 14.00-17.00 saatlerinde ücretsiz açık olacak.

Ziyaretçiler, aynı zamanda İstanbul Modern'deki tüm sergileri ücretsiz gezip ayda bir kez gerçekleştirilecek etkinlik, sanatçı atölyeleri ve film gösterimlerine katılabilecek.

Perşembe günleri gerçekleştirilecek "Sizin Perşembeniz Sanatçı Atölyeleri", sanatçıların yaratım süreçlerini ve sanatsal deneyimlerini katılımcılarla paylaştıkları atölye çalışmaları, kısa söyleşiler ve sanat uygulamalarından oluşuyor.

Bu etkinliklerle ziyaretçilerini müzeyi, sanat yapıtlarını ve sanatsal üretim süreçlerini keşfetmeye davet eden İstanbul Modern, aynı zamanda sanatçıları tanıyarak, onlarla birlikte üretmenin deneyimine kapı açmayı hedefliyor.

"Genç Salı Etkinlikleri" kapsamında ise gençleri sanat ve sanatçıyla buluşturan özel programlar hazırlanıyor.

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