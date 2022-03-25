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Kültür

İstanbul Havalimanı'nda 'Hayaller Dijitale Taşınıyor-Tuvalden Piksele' sergisi açıldı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın "Hayaller Dijitale Taşınıyor-Tuvalden Piksele" projesi kapsamında otizmli ve down sendromlu çocukların çizdiği resimlerden oluşan serginin açılışı İstanbul Havalimanı'nda yapıldı.

Gökhan Yılmaz   | 25.03.2022
İstanbul Havalimanı'nda 'Hayaller Dijitale Taşınıyor-Tuvalden Piksele' sergisi açıldı Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

İstanbul

İGA'nın, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizmli bireylerin toplum tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla başlattığı "Hayaller Dijitale Taşınıyor-Tuvalden Piksele" projesi, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfının (TODEV) desteğiyle geçen kasım ayında hayata geçirildi.

Proje kapsamında 10 otizmli ve down sendromlu çocuk, hayallerindeki seyahati resmetti. Dijital hale getirilen resimler, çocukların çizerken yaptıkları anlatımlardan esinlenilerek 2 ve 3 boyutlu dizayn programları aracılığıyla görsel efekt ve animasyonlarla güçlendirildi.

10 resimden oluşan serginin açılışı İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, TODEV Başkanı Arzu Gökçe, resimleri yapan çocuklar ve ailelerinin katılımıyla İstanbul Havalimanı gidiş katında yapıldı.

Erişim kolaylıklarına teşekkür

TODEV Başkanı Gökçe, buradaki konuşmasında, İGA'nın otizmli ve down sendromlu yolcular için İstanbul Havalimanı'nda sağladığı erişim kolaylıkları için teşekkür etti.

İstanbul Havalimanı'nın "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ve "Erişilebilir Havalimanı" ödüllerine layık görüldüğünü belirten İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu da hedeflerinin dünyanın en iyisi olmak olduğunu dile getirdi.

Kendisinin de otizmli bir kızı olduğunu, otizmli ve down sendromlu çocuğu olan ailelerin erişim sıkıntılarını yakından bildiğini söyleyen Samsunlu, şunları kaydetti:

"Biz havalimanımızda her türlü engelli grubuna dokunmayı, onların burada güzel bir deneyim yaşamalarını mümkün kılmaya çalışıyoruz. Nasıl bizim seyahat etme hakkımız varsa bu çocukların da ailelerinin de aynı hakkı var. Sadece kendi seyahatine karar verebilen sağlıklı yolcuları değil, bu gruptaki yolcularımıza da ailelerine de yardımcı olma görevimiz var. Kapıdaki personelden pasaporttaki polise, yer hizmetleri personelimize kadar herkesin engelli gruplarıyla nasıl çalışacağını, seyahatlerini nasıl kolaylaştıracağını bilmesini sağlıyoruz. Projeye katılan çocuklarımızın gözlerindeki pırıltı, bize erişilebilirlik için attığımız tüm adımların ne kadar doğru ve önemli olduğunu hatırlatıyor ve dahasını yapmak için büyük bir güç veriyor. Atölye çalışmasıyla ortaya çıkan, keyifli bir seyahatle süren, son dönemin çok konuşulan artırılmış gerçekliğinden de nasibini almış bu proje, sanattan teknolojiye İGA İstanbul Havalimanı'nın temas ettiği ve iddiasını ortaya koyduğu pek çok alana hitap ediyor. Çocuklarımızın hayal dünyasını böyle bir teknolojiyle görebilmek, onları daha iyi anlamak hepimiz için çok değerli."

Samsunlu, NFT hale getirilerek satışa da sunulan resimlerden elde edilen gelirin TODEV'e bağışlandığını ifade etti.

İstanbul Havalimanı'nı kullanacak yolcular 2 Nisan'a kadar sergiyi gezebilecek.

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