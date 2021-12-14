Dolar
14.32
Euro
16.19
Altın
1,768.70
ETH/USDT
3,795.90
BTC/USDT
47,181.00
BIST 100
2,139.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Giovanni Bottesini'nin 200. yaşını kutlayacak

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İtalyan romantik besteci, orkestra şefi ve kontrbas ustası Giovanni Bottesini'nin 200. doğum yıl dönümü anısına konser verecek.

Hilal Uştuk   | 14.12.2021
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Giovanni Bottesini'nin 200. yaşını kutlayacak

İstanbul

Murat Cem Orhan'ın yönetimindeki orkestra, Denizbank Konserleri kapsamında, 17 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahne alacak.

Orkestraya kontrbas sanatçısı Fora Baltacıgil de eşlik edecek. Konserde, Giuseppe Verdi'nin "La Forza Del Destino (Talihin Kudreti) Üvertürü" ile I Vespri Siciliani Operası'ndan "4 Mevsim Bale Müziği" ve Giovanni Bottesini'nin "Kontrbas Konçertosu Si Minör No:2" eserleri yorumlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den Afrika'nın 2024'e kadarki Kovid-19 aşılama hedefine ulaşamayacağı uyarısı
Hindistan gelecek yıl 5 milyar doz Kovid-19 aşısı ihraç edecek
Paris’te hastane çalışanlarına Noel izinlerini para karşılığı erteleme teklifi
Araştırmaya göre Pfizer-BioNTech, omicron varyantına karşı yüzde 33 koruma sağlıyor
'Omicron varyantına karşı vatandaşlar aşılarını olarak tedbirlerini artırmalı'

Benzer haberler

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Giovanni Bottesini'nin 200. yaşını kutlayacak

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Giovanni Bottesini'nin 200. yaşını kutlayacak

Efsane müzisyen Gidon Kremer, Cem Mansur ile CRR'de sahne aldı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi AKM'de 'Sesler'i anlatacak

AKM'de 'Rus Romantikleri' konseri verilecek

AKM'de 'Rus Romantikleri' konseri verilecek