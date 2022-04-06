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Kültür

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, 'Shape of You' şarkısıyla ilgili 'telif' davasını kazandı

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, 2017'deki "Shape of You" şarkısıyla ilgili görülen "telif hakkı" davasını kazandı.

Nuri Aydın   | 06.04.2022
İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, 'Shape of You' şarkısıyla ilgili 'telif' davasını kazandı

Ankara

Şarkının söz yazarlarından Ed Sheeran, John McDaid ve Steven McCutcheon, şarkıyı 2015'teki başka bir şarkından bazı bölümleri kopyaladıklarına dair iddiaları reddetti.

Sheeran ve şarkının söz yazarları, mahkemede, "Shape of You" şarkısının kopyalandığı iddia edilen "Oh Why" şarkısını daha önce hiç duymadıklarını öne sürdüler.

Mahkeme başkanı Antony Zacaroli, Sheeran'ın "Oh Why" şarkısının bazı bölümlerini kasten ya da bilerek kullanmadığına hükmetti.

"Shape of You", 2017'de İngiltere'de en çok satılan şarkı olmuştu.

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