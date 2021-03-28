İdlibli tiyatro sanatçıları, Esed rejiminin alıkoyduğu siviller serbest kalana dek oyunlarını sergileyecek
Suriye'nin İdlib ilindeki kültür merkezinde oyun sergileyen Zekeriya Seflo, Beşşar Esed rejiminin hapishanelerinde alıkoyduğu masum kişiler özgürlüklerine kavuşana kadar tiyatro gösterilerinde bu konuyu işlemeye devam edeceklerini söyledi.
İdlib
Suriye'nin İdlib ilindeki kültür merkezinde yerel sanatçıların sergilediği ve AA'nın davet edildiği oyunda hapishanelerde alıkoyulan sivillere uygulanan işkenceler anlatıldı.
İdlibli tiyatro oyuncusu Zekeriya Seflo AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tutukluların çıkması için haykırmaya devam edeceğiz. Son tutuklu serbest kalana kadar çalışmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.
Tiyatro yönetmeni İbrahim Sermini de Esed rejiminin hapishanelerinde alıkonulanların psikolojik durumunu anlatmak için oyun sergilediklerini söyledi.
Sermini, "Gösteride işkencecilerin tutuklulara uyguladığı vahşeti canlandırdık." dedi.
Alıkonulanların serbest kalması için herkesin haykırması gerektiğini dile getiren Sermini, "Tutukluların çektiği acının küçük bir bölümünü bile aktarmak mümkün değil. Hazırlıklara 6 ay önce başladık. Yoğun provalardan sonra hazırladığımız gösteriyi başarılı bir şekilde sergiledik." ifadelerini kullandı.
Suriyeli muhalif kaynaklar, halihazırda Esed rejiminin cezaevleri ve sorgu merkezlerinde aralarında kadınların da olduğu en az 500 bin kişinin tutulduğunu belirtiyor. Esed rejimi, alıkoyduğu sivillere fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet içeren işkenceler uyguluyor.
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