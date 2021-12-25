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Kültür

İç Anadolu'nun "zirvesi" Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

Ramazan Kaya   | 25.12.2021
İç Anadolu'nun "zirvesi" Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

Kayseri

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, güneşli havanın tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Güzel havayı fırsat bilen tatilciler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'na akın etti.

Hafta sonu olmasının da etkisiyle pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Tatilcilerden 62 yaşındaki Mehmet Koyuncu, kızıyla Rize'den geldiğini belirterek, "Erciyes Kayak Merkezi çok güzel. Gelmek isteyenlere tavsiye ederim." dedi.

Konya'dan gelen 41 yaşındaki İbrahim Aytar da "Erciyes'e daha önce gelmiştim, memnun kaldım. Arkadaş grubunu toplayıp bir daha geldim. Şimdi eğleniyoruz. Pistler güzel. Erciyes'te güzel kar var. Kaymak için yeterli. Gelecek hafta da diğer arkadaş grubu ile geleceğim." diye konuştu.

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