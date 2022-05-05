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Kültür

Hindistan, Cannes Film Festivali kapsamındaki Avrupa Film Pazarı'nın onur ülkesi oldu

Hindistan, bu yıl 75'incisi gerçekleştirilecek Cannes Film Festivali'nde düzenlenen Avrupa Film Pazarı'nın (Marche du Film) onur ülkesi ilan edildi.

Nuri Aydın   | 05.05.2022
Hindistan, Cannes Film Festivali kapsamındaki Avrupa Film Pazarı'nın onur ülkesi oldu

Ankara

Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa Film Pazarı'nın Hindistan ve Fransa diplomatik ilişkilerinin 75. yılı münasebetiyle ilk defa resmi olarak bir ülkeyi onur ülkesi ilan ettiği belirtildi.

Hindistan'ın Cannes Film Festivali sırasında düzenlenen Avrupa Film Pazarı'nın onur ülkesi ilan edildiği bildirilen açıklamada, bu kapsamda Hindistan'ın bu yılki etkinliklerde ön planda olacağı kaydedildi.

Açıklamada, etkinlilerdeki panel ve forumlarla Hindistan'ı dünyanın içerik merkezi haline getirmek için dev adımlar atıldığına işaret edilerek, bu iş birliğinin dünyanın Hindistan'dan daha iyi haberdar olmasını sağlamak için önemli olacağı vurgulandı.

"Onur ülkesi" seçiminin gelecek yıllarda da yapılacağı ifade ediliyor.

Hint aktris Deepika Padukone de ana yarışmanın jürisinde yer alırken, Hint film yapımcısı Shaunak Sen’in Sundance Büyük Jüri Ödüllü belgeseli “All That Breathes”in özel gösterimi de gerçekleştirilecek.

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